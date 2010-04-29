مدت زمان صدور دفترچه های درمانی به 10 دقیقه کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی سلطانی شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات خدمات بیمه درمانی شهرستان چالدران افزود: این طرح از سال گذشته در تمامی شهرستانهای استان اجرا شده و با اجرای آن صدور دفترچه از 24 ساعت به 10 دقیقه کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 65 درصد جمعیت استان آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دارند، اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیون و 800 هزار نفر در استان در قالب بیمه های روستائیان، کارکنان دولت، خویش فرما، ایرانیان و سایر اقشار از خدمات بیمه خدمات درمانی استفاده می کنند.

سلطانی با بیان اینکه بیشترین افراد تحت پوشش بیمه خدمات درمانی استان به روستائیان با جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفر اختصاص دارد، افزود: این تعداد 100 درصد روستائیان را شامل می شود که در سه هزار روستا ساکن هستند و در قالب طرح پزشک خانواده کارت سلامت دریافت کرده اند.