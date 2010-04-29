یارانه هر معلول قمی تنها 33 هزار تومان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، ابراهیم حاجی مظفری شامگاه چهارشنبه در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی، گزارشی از فعالیت‌های اداره کل بهزیستی قم ارائه کرد و گفت: این نهاد یک نهاد متخصص در خدمت‌رسانی به مردم است که خدماتی همچون آسیبهای اجتماعی، ‏زنان سرپرست خانوار، مهد کودک، رسیدگی به معلولین، سالمندان، بیماران روانی و... را ارائه می‌دهد.



وی با اشاره به راه اندازی 30 مرکز غیر دولتی جهت کمک به معلولین تصریح کرد: بودجه سال گذشته بهزیستی استان قم 12 میلیارد تومان بوده که قسمتی از آن مربوط به اعتبارات استانی و قسمتی مربوط به اعتبارات کشور است و به رغم اینکه استان قم رتبه بیست و یکم را از نظر جمعیت دارد در زمینه بودجه و اعتبارات رتبه سی‌ام را در کشور دارد.



وی ادامه داد: 50 درصد معلولان به صورت مستقیم و در قالب مستمری و خدمات پزشکی و برخی نیز به شکل موردی خدمات را از بهزیستی دریافت می‌کنند.



مدیرکل بهزیستی استان قم با اشاره به اینکه شهر قم به علت زائرپذیری و مهاجرپذیری سرریزی از افراد نیازمند به کمک بهزیستی را از سایر شهرها دارد، بیان داشت: این نهاد سالانه حدود 15 هزار نفر از افراد نیازمند مربوط به سایر شهر‌ها را تحت پوشش دارد.



وی در ادامه به جمع‌آوری متکدیان از سطح شهر اشاره کرد و گفت: در سال 1387 هزار و 100 متکدی و در سال 1388 حدود دو هزار و 286 متکدی از سطح شهر قم جمع آوری شده‌اند.



مدیرکل بهزیستی استان قم مهمترین برنامه امسال این اداره کل را در حوزه پیشگیری عنوان کرد و افزود: ما هرچه به معلولان خدمت رسانی داشته باشیم نمی‌توانیم آنها را توانمند کنیم.



وی ادامه داد: طرح‌های غربالگری در زمینه‌های شنوایی‌سنجی و بینایی‌سنجی اجرا شده است تا این افراد از همان ابتدای کودکی شناسایی و از مشکلات بیشتر آنها در آینده جلوگیری کنیم.