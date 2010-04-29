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۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۲۰

تیم والیبال بازرگانی گنبد حریف کرمانی اش را شکست داد

تیم والیبال بازرگانی گنبد حریف کرمانی اش را شکست داد

گرگان - خبرگزاری مهر: تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس در مرحله دوم دور رفت مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور برابر تیم برق کرمان پیروز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این بازی که عصر چهارشنبه در سالن المپیک گنبد کاووس برگزار شد، تیم بازرگانی جواهری گنبد کاووس 3 بر 1 برابر میهمانش پیروز شد.

گیم اول، دوم و چهارم این مسابقات با نتایج 25 بر 23، 26 بر 24 و 25 بر 21 به نفع تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس و گیم سوم نیز با نتیجه 28 بر 26 به نفع تیم کرمان پایان یافت.
 
بازی برگشت این دیدار یکشنبه هفته آینده در کرمان برگزار می شود و تیم بازرگانی جواهری گنبد کاووس در صورت پیروزی برای کسب مقام پنجم و ششم و در غیر این صورت برای کسب مقام هفتم و هشتم رقابت می کند.
 
تیمهای بازرگانی جواهری گنبد کاووس، بانک کشاورزی، برق کرمان و پتروشیمی بندرامام برای کسب مقام پنج تا هشتم رقابت می کنند.
کد مطلب 1073220

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