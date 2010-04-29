تیم والیبال بازرگانی گنبد حریف کرمانی اش را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این بازی که عصر چهارشنبه در سالن المپیک گنبد کاووس برگزار شد، تیم بازرگانی جواهری گنبد کاووس 3 بر 1 برابر میهمانش پیروز شد.

گیم اول، دوم و چهارم این مسابقات با نتایج 25 بر 23، 26 بر 24 و 25 بر 21 به نفع تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس و گیم سوم نیز با نتیجه 28 بر 26 به نفع تیم کرمان پایان یافت.

بازی برگشت این دیدار یکشنبه هفته آینده در کرمان برگزار می شود و تیم بازرگانی جواهری گنبد کاووس در صورت پیروزی برای کسب مقام پنجم و ششم و در غیر این صورت برای کسب مقام هفتم و هشتم رقابت می کند.

تیمهای بازرگانی جواهری گنبد کاووس، بانک کشاورزی، برق کرمان و پتروشیمی بندرامام برای کسب مقام پنج تا هشتم رقابت می کنند.