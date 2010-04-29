9 هزار دانشجو در دانشگاه کردستان تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، جهانشیر امینی شامگاه چهارشنبه در جریان بازدید استاندار سلیمانیه عراق و هیئت همراه از دانشگاه کردستان اظهار داشت: در حالیکه در چهار سال قبل تنها چهار هزار دانشجو در دانشگاه کردستان تحصیل می کردند که امروز تعداد دانشجویان این مرکز به بیش از 9 هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در کنار افزایش شمار دانشجویان دانشگاه کردستان، توجه به توسعه فعالیتهای آموزشی در دانشگاه و ارتقاء سطح علمی این مرکز آموزش عالی در دستور کار قرار گرفته و خوشبختانه در حال حاضر دانشگاه کردستان در شمار مراکز آموزش عالی توسعه یافته در کشور قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه کردستان عنوان کرد: توجه به تحصیلات تکمیلی و افزایش شمار رشته های کارشناسی ارشد و دکتری در طول سه سال گذشته با جدیت هرچه تمامتر دنبال شده و در حال حاضر بیش از 9 درصد از دانشجویان دانشگاه کردستان مربوط به مقاطع تحصیلات تکمیلی است.

امینی در ادامه به شمار اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان اشاره کرد و گفت: شمار اعضای هیئت علمی این مرکز در سال جاری به بیش از 250 نفر افزایش پیدا کرده است و مقالات بسیاری از اعضای هیئت علمی دانشگاه در مجلات معتبر جهانی چاپ و منتشر شده است.

وی افزود: دانشگاه کردستان آمادگی لازم برای مبادله دانشجو و اساتید در راستای همکاریهای علمی با دانشگاه سلیمانیه عراق را دارد که با توجه به مشترکات بسیار زیاد این تعامل و همکاریها موفقیت آمیز خواهد بود.

سفر هیئت سیاسی و اقتصادی کردستان عراق به ریاست استاندار سلیمانیه ظهر چهارشنبه وارد استان کردستان شده و از چندین طرح و پروژه اقتصادی نیز بازدید کردند.