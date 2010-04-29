پنج پروژه بزرگ در پالایش گاز فجر جم به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، مهندس عبدالرسول رزاقی چهارشنبه شب در حاشیه بازدید معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز و مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید از پالایشگاه فجر جم افزود: طرح احداث نیروگاه گازی جدید، احداث واحد تولید LPG ، احداث درمانگاه صنعتی، طراحی پایه پروژه پدافند غیرعامل و پروژه فاز دوم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مهمترین و بزرگترین پروژه هایی است که به بهره برداری خواهد رسید.

وی طرح احداث نیروگاه گازی جدید پالایشگاه به ظرفیت 82.5 مگاوات با 63 درصد پیشرفت را یکی از مهمترین پروژه های مهم این شرکت عنوان کرد و گفت: استهلاک بالای مولدهای توربین های گاز موجود پالایشگاه، دشواری تامین قطعات یدکی و هزینه بالای تعمیرات توربوژنراتورهای المپوس SK-30 و نیز کاهش بازدهی این مولدها و عدم پایداری و اطمینان از شبکه برق نیروگاه موجود، از مهمترین دلایل اهمیت این طرح است .

مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجر جم گفت: احداث واحد تولید LPG با ظرفیت تولید 200 تن گاز مایع و 80 تن میعانات گازی در روز با 71 درصد پیشرفت از دیگر پروژه های مهم شرکت است که امسال به بهره برداری خواهد رسید.

رزاقی، احداث درمانگاه صنعتی پالایشگاه با 86 در صد پیشرفت و مطالعات مفهومی و طراحی پایه پروژه پدافند غیر عامل با 100 درصد پیشرفت کار و پروژه فاز دوم فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با 74 درصد پیشرفت کار را از دیگر پروژه های مهم دیگر این شرکت دانست .

وی به انجام اقدامات متعدد برای اصلاح الگوی مصرف در سال گذشته اشاره کرد و یادآورشد: دو هزار و 200 لیتر معادل 150 میلیون ریال در مصرف آنتی فوم در سال 1388صرفه جویی شده است .

رزاقی تولید مستمر، با کیفیت و با حداکثر ظرفیت، ارتقا و بهبود کیفیت محصولات، تامین کمبود خوراک پالایشگاه از سایر منابع و تلاش در جهت افزایش تولید، سرآمدی در بین شرکت های پالایش گاز کشور و بهینه سازی در مصرف انرژی را از اهداف بلند مدت شرکت پالایش گازفجرجم برشمرد .