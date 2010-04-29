استقبال از داستان های ایرانی در کشور افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین سناپور شامگاه چهارشنبه در نشست ادبیات داستانی که با عنوان "قرار ملاقات" در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، افزود: در گذشته اغلب مردم کتاب ها و داستانهای خارجی را مطالعه می کردند، که امروزه این روند تغییر یافته و شاهد آن هستیم که استقبال از داستان های ایرانی افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه داستان های کوتاه داستان نویسان کشورمان امروزه نسبت به اواخر دهه 70 رشد یافته است، اظهار داشت: امروز تعداد داستان نویسان و آثار آنان در زمینه های مختلف در ایران اسلامی رشد پیدا کرده است.

سناپور تصریح کرد: افزایش تولید رمان توسط داستان نویسان کشورمان را می توان مهمترین دستاورد سال های اخیر این قشر از جامعه نام برد به طوری که می توان گفت کارهای آنان خوانندگان زیادی را پیدا کرده است.

این داستان نویس کشور ادامه داد: حتی تعداد رمان نویسان کشور نسبت به یک دهه گذشته بیشتر شده است.

وی اضافه کرد: اگر مشکلات اقتصادی برای داستان نویسان کشور مشکلی بوجود نیاورد، در طی پنج سال آینده شاهد افزایش رمان های خیلی خوب توسط داستان نویسان در کشور خواهیم بود.

سناپور با بیان اینکه امیدواریم در سال های آینده کتاب های خوبی توسط داستان نویسان در زمینه های مختلف در ایران اسلامی تولید شود گفت: هر چه جلوتر می رویم شاهد این هستیم که تجربه داستان نویسان در زمینه نوشتن رمان بیشتر شده است.

این نشست توسط سازمان دانشجویی جهاد دانشگاهی در محل دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.