صعود اینتر در شب خاموشی ستارگان بارسلونا/ بارسلونا برد و حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا که در دیدار رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه سن سیرو میلان سه بر یک مغلوب اینتر میلان شده بود به درخشش ستارگانش در دیدار چهارشنبه شب در نیوکمپ امیدوار بود.

بارسلونا که نیاز به پیروزی دو بر صفر داشت تا به دیدار نهایی راه یابد با اخراج تیاگو موتو بازیکن تیم فوتبال اینتر در دقیقه 28 راه خود را برای صعود هموار می دید اما شاگردان مورینیو به ویژه دروازه بان ملی پوش برزیلی این تیم تا دقایق پایانی بازی اجازه نفوذ به بازیکنان بارسلونا ندادند.

اما در دقیقه 84 پیکه با یک کار فردی بسیار دیدنی دروازه اینتر را گشود تا دقایق انتهایی این بازی بسیار هیجان انگیز دنبال شود.

داور مسابقه که 4 دقیقه وقت اضافی برای نیمه دوم این بازی در نظر گرفته بود در نهایت در دقیقه 4+ 90 سوت پایان این دیدار را نواخت تا بارسلونا در شب خاموشی ستارگان بزرگش چون مسی با وجود پیروزی یک بر صفر از راهیابی به فینال مسابقات باز ماند.

دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه خانگی رئال مادردید میان دو تیم بایرن مونیخ آلمان و اینتر میلان ایتالیا برگزار خواهد شد.