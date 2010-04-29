به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، هفدهمین نشست تخصصی پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی که بر اساس مصوبه هیئت دولت در اصفهان تشکیل شده چهارشنبه شب با موضوع بررسی چالشهای میراث فرهنگی در معماری اصفهان تشکیل جلسه داد تا پس از آن با برگزاری میزهای تخصصی مربوطه بتوان در رفع این مشکلات گامهای مهم وقابل توجهی را برداشت.

احمد امین‌پور در این میزگرد تخصصی که در پژوهشکده هنرهای سنتی و اسلامی تشکیل شد، افزود: زمانی که چند سازمان پراکنده با یکدیگر ادغام شوند و به یک ترکیب کامل برسند سه جزیره متفاوت خواهند بود که این موضوع باعث می‌شود سه رفتار متفاوت در آنها ایجاد و دائما در تنش باشند.

وی ادامه داد: برخی از این افراد در گذشته در بخشهای خود یکسری عملکردهایی داشته‌اند که اکنون مجبور به نادیده انگاشتن آن شده‌اند و زمانی که پرسنل در یک مجموعه امید به آینده نداشته باشند انگیزه برای فعالیت بیشتر را از دست خواهند داد.

25 هزار اثر تاریخی در اصفهان وجود دارد

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اصفهان دارای آثار تاریخی بسیاری است، افزود: اصفهان دارای محوطه‌های باستانی بسیاری است که هر یک دارای سابقه‌ تاریخی خاص هستند چنانچه بر اساس اطلاعات موجود نزدیک به 25 هزار اثر تاریخی در اصفهان وجود دارد.

امین‌پور ادامه داد: البته هر یک از این آثار یک درجه اهمیت ندارد چنانچه میدان امام خمینی (ره) را داریم که به ثبت آثار جهانی رسیده و تعداد زیادی از آثار تاریخی اصفهان نیز به ثبت ملی رسیده است.

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان ادامه داد: اصفهان از لحاظ اقلیمی دارای وضعیت‌های آب و هوایی متنوع است چنانچه نوع آثار تاریخی موجود در شرق اصفهان با آثاری که در خوانسار و گلپایگان وجود دارد متنوع است.

وی تصریح کرد: در مجموع اصفهان دارای پتانسیل‌های بسیاری است که در کنار آن یکسری تهدیدها نیز وجود دارد.

سازمان میراث فرهنگی از جایگاه و هویتی مطلوب در ارتباط با سایر دستگاه‌ها برخوردار نیست

امین‌پور در ادامه به چالشهای موجود در میراث فرهنگی اصفهان و کشور اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه سازمان میراث فرهنگی از جایگاه مطلوبی در ارتباط با سایر دستگاه‌ها برخوردار نیست چنانچه شهرداری‌ها این سازمان را به نوعی تهدید برای خود قلمداد می‌کنند.

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان همچنین به سخنان یکی از نمایندگان مجلس نیز اشاره کرد و گفت: این نماینده مجلس شورای اسلامی سازمان میراث فرهنگی و محیط زیست را یک تهدید تلقی می‌کند که در کشور با آن روبرو هستیم.

مدیریتی منسجم میان واحدهای مختلف سازمان میراث فرهنگی وجود ندارد

رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه یک نظام مدیریت منسجم میان واحدهای مختلف سازمان وجود ندارد، اظهار داشت: در وضع کنونی سازمان میراث فرهنگی از ادغام سه سازمان تشکیل شده که از یک هویت منسجم برخوردار نیستند و این موضوع باعث شده تا در درون سازمان میراث فرهنگی سازمانهایی وجود داشته باشند که هر یک دارای هویتی متفاوت است.

وی در این خصوص به کارمندان قسمت گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد که هر یک دارای یک نوع هویتی خاص هستند و ادامه داد:‌ در بخش میراث فرهنگی نیز کارمندان آن مواجه با مردم هستند که هر یک انتظاراتی خاص در ارتباط با این سازمان دارند.

وی همچنین به نحوه برخورد شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نیز اشاره کرد و یادآور شد: شهرداری‌ها در این شرایط با ایجاد محدودیت روبرو خواهند شد که این موضوع با منافع آنان در تضاد است که در نهایت تزاحم میراث فرهنگی و دیگر دستگاهها باعث ایجاد تنشهایی می‌شود که در نهایت آن منجر به تنش کارمندان با مردم می‌شود و دیدی منفی را به دنبال دارد.

ساختار سازمان میراث فرهنگی سنتی است

امین‌پور در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ساختار سازمان میراث فرهنگی سیستمی سنتی است، افزود: سازمان میراث فرهنگی کشور از گذشته دارای استادکارانی بوده و این سازمان از نظم و انضباطی هماهنگ برخوردار نیست.

وی با اشاره به پیشرفتهایی که در دیگر ادارت اتفاق می‌افتد، افزود: این موضوع یا در سازمان میراث فرهنگی محقق نمی‌شود و یا اگر تلاشی انجام شده به کندی بوده و یا موفق عمل نکرده است.

امین‌پور با اشاره به اینکه در گذشته نزدیک به 400 استادکار در این سازمان مشغول به فعالیت بوده‌اند، افزود: در حال حاضر نزدیک به 30 نفر در این سازمان مشغول به فعالیت هستند و هنوز نیز ساختاری سنتی در این سازمان حاکم است که در این سیستم نمی‌توان نظارت کافی بر اقدامات پیمانکاران داشته باشیم.

وی تصریح کرد: مجموع این شرایط باعث می‌شود تا اعتبارات سازمان میراث فرهنگی به سختی و به کندی هزینه شود.

امین‌پور همچنین نبود برنامه ریزی لازم برای فرایند برنامه ریزی، فقدان آمادگی پرسنل برای ایجاد تغییرات که از سالها پیش تا کنون یکسان بوده است، نبود سیستم کنترل بر عملکرد حفاظتی و به روز نبودن سیستم آموزش را از دیگر مشکلات این سازمان دانست.

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان خاطرنشان کرد: در تمامی نهادها یک سیستم آموزش وجود دارد که در این سازمان به سبب محدودیت در دانشکده مرمت و مشکلات ساختاری آموزش کارکنان به روز نیست