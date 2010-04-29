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۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۲۱

یک سوم از پرونده های شوراهای حل اختلاف کرمان به سازش ختم شده اند

یک سوم از پرونده های شوراهای حل اختلاف کرمان به سازش ختم شده اند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به ورود 147 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف کرمان طی سال گذشته گفت: در مجموع یک سوم از این پرونده ها به صلح و سازش ختم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام علی توکلی شامگاه چهارشنبه در همایش شوراهای حل اختلاف زرند گفت: در طول سال گذشته 147 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف کرمان وارد شده است.

وی گفت: از این تعداد پرونده یک سوم معادل 48 هزار پرونده به صلح و سازش ختم شده است.

وی افزود: شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده های ورودی به دادگاهها نقش تعیین کننده ای دارند.

حجت الاسلام توکلی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف ترویج فرهنگ صلح و سازش بوده است که عملا به این هدف دست یافته ایم.

وی پیشگیری از وقوع جرم را مهم دانست و گفت: پیشگیری از وقوع جرم به عهده دستگاهها اجرایی است که باید در این راستا فعایت بیشتری صورت گیرد.

وی با اشاره به خصوصیات جوامع دینی گفت: در چنین جوامعی خود مسئولیتی بیشتر دیده می شود.

کد مطلب 1073246

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