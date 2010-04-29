یک سوم از پرونده های شوراهای حل اختلاف کرمان به سازش ختم شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام علی توکلی شامگاه چهارشنبه در همایش شوراهای حل اختلاف زرند گفت: در طول سال گذشته 147 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف کرمان وارد شده است.

وی گفت: از این تعداد پرونده یک سوم معادل 48 هزار پرونده به صلح و سازش ختم شده است.

وی افزود: شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده های ورودی به دادگاهها نقش تعیین کننده ای دارند.

حجت الاسلام توکلی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف ترویج فرهنگ صلح و سازش بوده است که عملا به این هدف دست یافته ایم.

وی پیشگیری از وقوع جرم را مهم دانست و گفت: پیشگیری از وقوع جرم به عهده دستگاهها اجرایی است که باید در این راستا فعایت بیشتری صورت گیرد.

وی با اشاره به خصوصیات جوامع دینی گفت: در چنین جوامعی خود مسئولیتی بیشتر دیده می شود.