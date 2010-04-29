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۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

900 واحد مسکونی به معلولان کرمانی واگذار می شود

900 واحد مسکونی به معلولان کرمانی واگذار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی کرمان ضمن اشاره به وجود 15 هزار معلول در کرمان گفت: طی سال جاری 900 واحد مسکونی به معلولان کرمانی واگذار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رضا عباسی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری بهزیستی کرمان اظهار داشت: طی سال جاری در راستای ساخت مسکن مسکونی برای معلولان 900 واحد مسکونی به معلولان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد.

وی افزود: از مجموع 15 هزار معلول زیر نظر بهزیستی کرمان 11 هزار نفر دارای کارت بیمه تکمیلی هستند و بزودی سایر این معلولان نیز تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به نقش تاثیرگذار خیرین در خدمات رسانی به معلولان، از خیران استان کرمان خواست در راستای خدمات رسانی بهتر به معلولان همکاری لازم با بهزیستی را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 30 موسسه خیریه با بهزیستی کرمان همکاری دارند.

نماینده مردم سیرجان نیز در ادامه با تمجید از سیاستهای دولت در خصوص حمایت از محرومان جامعه گفت: در شهرستان سیرجان به معلولانی که فاقد مسکن باشند زمین رایگان واگذار می شود.

شهباز حسن پور افزود: با تمجید از نقش بهزیستی در حمایت از محرومان و نیازمندان جامعه از همه دستگاه ها خواست در این راستا با بهزیستی همکاری داشته باشند.

کد مطلب 1073249

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