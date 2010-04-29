بهسازی محورهای مرزی با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهریار افندی زاده چهارشنبه شب در جمع مدیران و کارکنان اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی، نقش مهم پایانه های مرزی در توسعه و آبادانی کشور را یادآور شد و اظهار داشت: استان در موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی قرار گرفته است و با توجه به همسایگی با سه کشور، فرصتهای بی نظیری برای توسعه دارد و در این بین پایانه های مرزی به عنوان گلوگاه حمل و نقل نگاه ویژه ای را می طلبد.

وی با اشاره از روند اجرای طرحهای عمرانی در مبادی رسمی استان، بیان داشت: با فراهم ساختن زیرساخت ها و امکانات لازم در نقاط مرزی می توان از ظرفیت مرزهای استان بهینه استفاده کرد.

معاون وزیر راه و ترابری با بیان اینکه در حال حاضر 24 پایانه مرزی در نقاط مختلف کشور فعال هستند، افزود: با همراهی و همکاری مقامات استانی، طرح توسعه و مجهزسازی پایانه های مرزی اجرا می شود.

افندی زاده بر شتاب دهی طرحهای عمرانی تاکید کرد و گفت: اجرای مصوبات دور اول و دوم سفرهای هیئت دولت به آذربایجان غربی با شتاب و سرعت مناسبی در حال اجرا هستند و در سال جاری روند اجرای این طرح ها باید سرعت یابد.

وی بکارگیری سیستمهای نوین مدیریتی و فناوری های جدید را در چرخه خدمتگزاری ضروری دانست و خاطرنشان کرد: امروزه مدرن سازی و به روز شدن سیستم های اجرایی در اولویت برنامه ریزی های دولت دهم قرار دارد و اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی در این عرصه با راه اندازی مرکز مدیریت راهها بر سایر استانها پیشی گرفته است.

این مسئول با تاکید بر مدیریت صحیح منابع انسانی و مالی، تصریح کرد: بهره گیری حداکثر از منابع و امکانات در اختیار همراه با کاهش هزینه های جاری، راهبرد موثری در ارتقای برنامه ها محسوب می شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به ارتقای سطح خدمات راهداری استان اشاره کرد و یادآور شد: بسیار مایه مباهات است که در نوروز امسال محورهای کوهستانی در کمتر از چند ساعت برف روبی شدند و این موفقیت را مدیون تلاش مخلصانه نیروهای مجموعه راه و ترابری هستیم.

این مسئول با تاکید بر اتمام پروژه های نیمه تمام در سال کارمضاعف و همت مضاعف، گفت: کاهش آسیب ها و افزایش ایمنی ناوگان حمل و نقل باید با اجرای برنامه های متنوع ارتقا یابد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به منظور شرکت در مراسم معارفه مدیرکل جدید راه و ترابری ‌آذربایجان غربی به این استان سفر کرده بود.