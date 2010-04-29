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۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

افندی زاده:

بهسازی محورهای مرزی با جدیت پیگیری می شود

بهسازی محورهای مرزی با جدیت پیگیری می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با تاکید بر پیگیری بهسازی محورهای مرزی با جدیت، از اجرای طرحهای عمرانی در محورهای مرزی آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهریار افندی زاده چهارشنبه شب در جمع مدیران و کارکنان اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی، نقش مهم پایانه های مرزی در توسعه و آبادانی کشور را یادآور شد و اظهار داشت: استان در موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی قرار گرفته است و با توجه به همسایگی با سه کشور، فرصتهای بی نظیری برای توسعه دارد و در این بین پایانه های مرزی به عنوان گلوگاه حمل و نقل نگاه ویژه ای را می طلبد.

وی با اشاره از روند اجرای طرحهای عمرانی در مبادی رسمی استان، بیان داشت: با فراهم ساختن زیرساخت ها و امکانات لازم در نقاط مرزی می توان از ظرفیت مرزهای استان بهینه استفاده کرد.

معاون وزیر راه و ترابری با بیان اینکه در حال حاضر 24 پایانه مرزی در نقاط مختلف کشور فعال هستند، افزود: با همراهی و همکاری مقامات استانی، طرح توسعه و مجهزسازی پایانه های مرزی اجرا می شود.

افندی زاده بر شتاب دهی طرحهای عمرانی تاکید کرد و گفت: اجرای مصوبات دور اول و دوم سفرهای هیئت دولت به آذربایجان غربی با شتاب و سرعت مناسبی در حال اجرا هستند و در سال جاری روند اجرای این طرح ها باید سرعت یابد.

وی بکارگیری سیستمهای نوین مدیریتی و فناوری های جدید را در چرخه خدمتگزاری ضروری دانست و خاطرنشان کرد: امروزه مدرن سازی و به روز شدن سیستم های اجرایی در اولویت برنامه ریزی های دولت دهم قرار دارد و اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی در این عرصه با راه اندازی مرکز مدیریت راهها بر سایر استانها پیشی گرفته است.

این مسئول با تاکید بر مدیریت صحیح منابع انسانی و مالی، تصریح کرد: بهره گیری حداکثر از منابع و امکانات در اختیار همراه با کاهش هزینه های جاری، راهبرد موثری در ارتقای برنامه ها محسوب می شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به ارتقای سطح خدمات راهداری استان اشاره کرد و یادآور شد: بسیار مایه مباهات است که در نوروز امسال محورهای کوهستانی در کمتر از چند ساعت برف روبی شدند و این موفقیت را مدیون تلاش مخلصانه نیروهای مجموعه راه و ترابری هستیم.

این مسئول با تاکید بر اتمام پروژه های نیمه تمام در سال کارمضاعف و همت مضاعف، گفت: کاهش آسیب ها و افزایش ایمنی ناوگان حمل و نقل باید با اجرای برنامه های متنوع ارتقا یابد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به منظور شرکت در مراسم معارفه مدیرکل جدید راه و ترابری ‌آذربایجان غربی به این استان سفر کرده بود.

کد مطلب 1073251

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