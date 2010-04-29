مقدمات آزادی 9 زندانی فرهنگی در مازندارن فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری ستاد بزرگداشت هفته معلم در باشگاه فرهنگیان ساری با اشاره به کارکرد موثر رسانه ها در آگاهی بخشی جامعه تصریح کرد: مقدمات برگزاری با شکوه هفته معلم از چند ماه گذشته در استان فراهم شده است.

فیاضی با بیان اینکه تجلیل از مقام شامخ معلم به مفهوم ارتقاء اعتلای فرهنگی و تراز فکری یک جامعه است، یادآور شد: هفته معلم مازندرانی به عنوان معلمان نمونه کشوری در روز 15 اردیبهشت ماه مورد تجلیل رئیس جمهور قرار خواهند گرفت.

وی با اعلام این مهم که تعداد 35 معلم نمونه استانی و 367 معلم نمونه شهرستانی در هفته معلم امسال مورد تجلیل قرار خواهند گرفت اظهار داشت: برای نخستین بار در عرصه تعلیم و تربیت، زنگ سپاس در روز 12 اردیبهشت ماه توسط دانش آموزان در مدارس نواخته خواهد شد.

وی از اجرای برنامه های شاد فرهنگی هنری و تجلیل از معلمان به صورت زنده از طریق شبکه استانی با همکاری آموزش و پرورش و دستگاه های فرهنگی استان در سالن هلال احمر ساری خبر داد.

مسئول دستگاه تعلیم و تربیت مازندران با بیان اینکه معلمان بازنشسته تحت پوشش بیمه طلایی قرار گرفتند گفت: به زودی همه امکانات آموزش و پرورش در اختیار فرهنگیان قرار خواهد گرفت.

فیاضی با اشاره به اینکه نوروز امسال 300 هزار معلم کشور با 50 درصد تخفیف از فضاهای آموزشی و رفاهی مدارس مازندران استفاده کردند افزود: فرهنگیان کشور در ایام تابستان بدون پرداخت هیچ هزینه ای می توانند از خدمات رفاهی مدارس مازندران بهره مند شوند.

وی خاطر نشان کرد: سالن های ورزشی متعلق به آموزش و پرورش نیز برای معلمان و دانش آموزان به صورت رایگان تدارک خواهیم دید.

وی با بیان اینکه نگرانی از بابت هزینه این سالن ها نداریم اظهار داشت: استخرهای ورزشی و اماکن رفاهی در حد وسع آموزش و پرورش در اختیار فرهنگیان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه آموزش هایی نظیر مهارت های زندگی، مدرسه زندگی، آداب و مهارت ها و سرفصل های پرورشی مختلفی برای فرهنگیان و دانش آموزان در سال جاری در نظر گرفته شد تصریح کرد: مدرسه باید مدرسه زندگی باشد که هنوز به آن هدف آرمانی خود نائل نیامدیم.

فیاضی با بیان اینکه مهارت های ورزشی را در بین دانش آموزان مدارس توسعه می دهیم اظهار داشت: ورزش شنا برای دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی اجباری می شود.

وی با اشاره به برنامه وزارت آموزش و پرورش برای استخدام 40 فرهنگی در دستگاه تعلیم و تربیت گفت: تعداد 700 نفر از این استخدام شوندگان را معلمان حق التدریس تشکیل می دهند.

وی افزود: آموزش و پرورش عمدتا در رشته های تربیت بدنی و مشاوره، آموزش ابتدایی، فنی و حرفه ای بیشتر برای رفع کمبودهای خود در استخدام استفاده خواهد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: تعداد 1300 نفر در مازندران جذب دستگاه تعلیم و تربیت استان شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه کمبود معلم ابتدایی در مدارس مشاهده می شود خاطر نشان کرد: برای این منظور 130 معلم ابتدایی از طریق آزمون استخدامی جذب دستگاه تعلیم و تربیت شده و مابقی کمبودها از طریق استفاده از معلمان در شیفت مخالف رفع می شود.

وی در مورد میزان بدهی های معوقه آموزش و پرورش مازندران به فرهنگیان شاغل و بازنشسته گفت: سال تحصیلی جاری بسیاری از دیون کذشته را که بالغ بر 50 میلیارد تومان پرداخت کردیم.

به گفته فیاضی، هم اکنون قریب به 40 میلیارد تومان از 70 میلیارد تومان پاداش پایان خدمت همکاران پیش از موعد و پاداش 30 سال بازنشستگان فرهنگی را پرداخت کردیم.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه بودجه سال 89 فوق العاده مناطق محروم استان به تصویب رسیده که به زودی مطالبات این عده از فرهنگیان زحمتکش را پرداخت خواهیم کرد.

وی هدیه معلمان کشوری را یک دستگاه خودروی پراید، معلمان استانی را معادل سه سکه تمام بهار آزادی و معلمان نمونه شهرستانی را پنج ربع سکه بهار آزادی عنوان کرد.

فیاضی افزود: آموزش و پرورش مازندران از ترازهای مختلف آموزشی نسبت به سایر شاخص های دیگربالاتر بوده و ارتقاء یافته است.