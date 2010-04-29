نیازهای بانوان آذربایجان غربی آسیب شناسی شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده شامگاه چهارشنبه در کارگروه بانوان و خانواده آذربایجان غربی افزود: زنان شاغل، سرپرست خانوار و زنان مناطق روستایی و عشایری باید در اولویت برنامه ی دستگاههای اجرایی جهت ارائه خدمات مطلوب باشد.

وی با تاکید بر ارائه طرحهای پژوهشی کاربردی در خصوص ارتقای سطح نشاط جسمی و روحی بانوان، بیان داشت: طرحهای فازبندی شده و دارای برنامه عملی که توسط دستگاههای اجرایی یا سازمانهای مردم نهاد ارائه شود از تسهیلات کارگروه فرهنگ و هنر استفاده خواهند کرد.

استاندار آذربایجان غربی با انتقاد از ضعیف بودن پژوهش دراستان، اظهار داشت: استان باید از پایه تحقیقاتی مناسبی در حوزه آموزشهای روشهای صحیح زندگی در تمامی سطوح خانواده، مدرسه، دانشگاه و مراکز نظامی و انتظامی و تربیت معلم برخوردار شود.

جلال زاده بانوان و جوانان را از جمله ظرفیتهای نهفته جامعه دانست و افزود: برای ایجاد نشاط در خانواده ها، ابتدا نشاط اجتماعی در جامعه از طریق توجه به ورزش، بهداشت و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی باید ایجاد شود.

رفتارهای غلط جنسی عامل اصلی 70 درصد طلاقهای آذربایجان غربی

مدیر اجرای طرح آموزش روشهای زندگی در آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه متاسفانه عدم ارائه آموزشهای لازم و صحیح رفتارهای جنسی، 70 درصد طلاق های رسمی و عاطفی استان را شامل می شود، افزود: نبود مرجعی مطمئن در زمینه مسائل آموزشی باعث استفاده زوجهای جوان از فیلم های مبتذل خارجی و باعث بروز مشکلات عدیده ای برای آنها می شود.

حجت الاسلام جواد ارجمندی از برگزاری 20 کارگاه مهارتهای ازدواج آگاهانه، اجرای طرح آموزشی منشا زندگی با بهره مندی یک هزار و 500 نفر در آذربایجان غربی طی سال گذشته خبر داد و افزود: در صورت تامین اعتبار آماده برگزاری دروه آموزشی دانش زندگی همراه با ارائه بسته های آموزشی برای یک هزار زوج در طول سالجاری هستیم.

وی فقر دانش زندگی را از جمله مشکلات خانواده ها عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر شیوع طلاق عاطفی بین همسران باعث بروز آسیب های اجتماعی زیادی در جامعه شده است.

طرح پایش سلامت بانوان در آذربایجان غربی اجرا می شود

در ادامه این جلسه اجرای طرح پایش سلامت بانوان آذربایجان غربی به صورت پایلوت برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمانهای بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) با هدف ارزیابی وضعیت جسمانی بانوان با انجام چکابهای مختلف از آنان به تصویب کارگروه رسید.