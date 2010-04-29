توسعه شبکه ریلی خواست جدی مردم و مسئولان آذربایجان غربی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سیدجواد محمودی، چهارشنبه شب در آیین معارفه مدیرکل جدید راه و ترابری آذربایجان غربی افزود: با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی به رغم خدمات گسترده دولت در بهسازی و توسعه راههای کشور و گسترش شبکه ریلی، هنوز مردم آذربایجان غربی از حمل و نقل ریلی بی بهره اند و تسریع در عملیات اجرایی آن از خواسته های جدی مردم استان است.

وی راه را به عنوان زیرساخت اصلی توسعه کشور ذکر کرد و بیان داشت: همه مسئولان باید تلاش کنند تا این استان به یکی از استان های پیشرفته در حوزه راه و ترانزیت کالا تبدیل شود.

محمودی با انتقاد از وضعیت اعتبارات و عملیات اجرایی پروژه ملی راه آهن ارومیه - مراغه در استان افزود: با وضعیت کنونی در اختصاص اعتبارات به این پروژه شاید به سرنوشتی همچون میانگذر دریاچه ارومیه مبتلا گردد که وزارت راه باید نسبت به افزایش اعتبار و تسریع عملیات اجرایی آن اهتمام ویژه داشته باشد.

وی توجه به مطالعات پروژه های مختلف را برای اجرای طرح ها در حوزه راه مورد تاکید قرار داد و افزود: آذربایجان غربی به لحاظ موقعیت منطقه ای در منظر جامعه جهانی قرار دارد و توجه به زیرساختهای توسعه ای آن و تجهیز و تکمیل پایانه های مرزی اهمیت ویژه ای دارد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به تصویب پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای توسعه راه های استان گفت: اخذ این میزان اعتبار از طریق اوراق مشارکت امری ضروری برای توسعه راه های استان در بخش های مختلف راه آهن، جاده ای و هوایی است.

