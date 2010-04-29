هشت هزار واحد صنفی گلستان بازرسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصور قلیچ لی صبح پنجشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: طرح نظارت هماهنگ بر مراکز عرضه، توزیع و فروش کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری از سال 88 و به موجب ماده 9 قانون سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تدوین و اجرا شده است.

وی اظهار داشت: در این طرح اولویت با فرآورده های مشمول اجرای اجباری استاندارد (تولید داخل و وارداتی)، کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی، آزمون ادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش است و در مراحل بعدی کالاهای مشمول ماده 4 قانون سازمان استاندارد و اقلام دارای گواهینامه ثبت خوداظهاری به تدریج بازرسی و نظارت می شوند.

وی، هدف از اجرای این طرح را انجام هماهنگ استاندارد سازی، ملموس نمودن حضور استاندارد در جامعه، اعتماد سازی و جلب توجه جامعه به کیفیت قابل قبول با درج نشان استاندارد بر روی کالاهای تولیدی، ارتقای سلامت و ایمنی جامعه از طریق کنترل کیفیت اقلام موجود در بازار در سطح کشور و همچنین استان گلستان بیان کرد.

مدیرکل استاندارد گلستان بیان داشت: با اجرای این طرح، تامین ایمنی، حفظ و ارتقای سلامت عمومی و حمایت از مصرف کننده و سایر جهات رفاهی در راستای توسعه اقتصادی و ایجاد رقابت سازنده در بین عرضه کنندگان محصولات داخلی یا وارداتی و تاثیر استفاده از محصولات استاندارد و با کیفیت در اصلاح الگوی مصرف تحقق می یابد.



قلیچ لی افزود: علاوه بر اجرای این طرح، کار تشخیص کالاهای استاندارد در سطح شهرستانهای استان در حال انجام است تا تمام کالاهای مشمول استاندارد تحت کنترل و نظارت این طرح قرار گیرند.

