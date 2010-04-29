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۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

هشت هزار واحد صنفی گلستان بازرسی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان گفت: از آغاز اجرای طرح اجرای هماهنگ استاندارد در گلستان، تاکنون 8705 واحد صنفی استان که فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را عرضه می کردند، بازرسی شد که نسبت به سال گذشته 245 درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصور قلیچ لی صبح پنجشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: طرح نظارت هماهنگ بر مراکز عرضه، توزیع و فروش کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری از سال 88 و به موجب ماده 9 قانون سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تدوین و اجرا شده است.

وی اظهار داشت: در این طرح اولویت با فرآورده های مشمول اجرای اجباری استاندارد (تولید داخل و وارداتی)، کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی، آزمون ادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش است و در مراحل بعدی کالاهای مشمول ماده 4 قانون سازمان استاندارد و اقلام دارای گواهینامه ثبت خوداظهاری به تدریج بازرسی و نظارت می شوند.
 
وی، هدف از اجرای این طرح را انجام هماهنگ استاندارد سازی، ملموس نمودن حضور استاندارد در جامعه، اعتماد سازی و جلب توجه جامعه به کیفیت قابل قبول با درج نشان استاندارد بر روی کالاهای تولیدی، ارتقای سلامت و ایمنی جامعه از طریق کنترل کیفیت اقلام موجود در بازار در سطح کشور و همچنین استان گلستان بیان کرد.
 
مدیرکل استاندارد گلستان بیان داشت: با اجرای این طرح، تامین ایمنی، حفظ و ارتقای سلامت عمومی و حمایت از مصرف کننده و سایر جهات رفاهی در راستای توسعه اقتصادی و ایجاد رقابت سازنده در بین عرضه کنندگان محصولات داخلی یا وارداتی و تاثیر استفاده از محصولات استاندارد و با کیفیت در اصلاح الگوی مصرف تحقق می یابد.
 
قلیچ لی افزود: علاوه بر اجرای این طرح، کار تشخیص کالاهای استاندارد در سطح شهرستانهای استان در حال انجام است تا تمام کالاهای مشمول استاندارد تحت کنترل و نظارت این طرح قرار گیرند.
 
وی خواستار همکاری و مشارکت آحاد جامعه در اجرای این طرح شد و گفت: پیامک 30001517 و تلفن 5- 2345623 و یا پایگاه اطلاع رسانی www.isiri-gorgan.ir  آماده دریافت گزارشات مردمی در این زمینه است.
کد مطلب 1073268

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