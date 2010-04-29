مسکن مهر محدودیت اعتباری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، میرمحمد غراوی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرحهای مسکن مهر گلستان در گنبد افزود: تمام افرادیکه واجدشرایط هستند می توانند از تسهیلات آن برخوردار شوند.

وی اظهار داشت: در سایت مسکن مهر پروژه های خدماتی و رفاهی مانند مساجد، سالنهای ورزشی، فضای سبز و ..... پیش بینی شود تا مشکلات بعدی گریبانگیر شهروندان نشود.

وی تحولات بخش مسکن در گلستان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به اهداف دولت جهت تأمین مسکن اقشار کم درآمد جامعه، انتظار می رود شاهد افتتاح واحدهای مسکونی در سایت تقی آباد گنبد در هفته دولت باشیم .

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی گلستان نیز یکی از دلایل اصلی پیشرفت مسکن مهر در استان را حمایتهای جدی مسئولان استان اعلام کرد.

پرهام جانفشان افزود: افتتاح دفتر مسکن مهر و بکارگیری کارشناسان خبره در بحث ساخت و ساز این پروژه یکی از اساسی ترین اقدامات در جهت شتاب به اجرای این پروژه بوده است.

وی در زمینه تأمین زمین در شهرستانهای علی آباد و گرگان گفت: با اقدامات صورت گرفته در شهرستان علی آباد مشکل زمین برای اجرای مسکن مهر رفع شده حدود 2.5 هکتار از اراضی دولتی و 2.5 هکتار زمین از طریق بخش خصوصی برای ساخت واحدهای مسکونی آماده شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مشکلات تأمین زمین برای شهرستان گرگان نیز در دست پیگیری است و امید می رود در آینده ای نزدیک بتوانیم ساخت واحدهای مسکونی در شهرستان گرگان را نیز آغاز کنیم.

سوسرایی فرماندار گنبد نیز گفت: علیرغم وجود مشکلات متعدد پیگیری های خوبی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی بعمل آمده که نتیجه آن پیشرفت خوب در این سایت ها بوده است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: با توجه به شتابی که اجرای این پروژه دارد بتوان در هفته دولت امسال واحدهای مسکونی سایت تقی آباد را افتتاح کرد.

در شهرستان گنبد بیش از پنج هزار نفر متقاضی مسکن مهر ثبت نام کردند که پس از پالایش 2800 نفر واجدین شرایط شناسایی شدند.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی از مراحل اجرای سایت مسکن مهر تقی آباد و پیرحاجی گنبد بازدید کرد.