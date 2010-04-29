به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت گل، خوزه مورینیو پس از برتری تیمش مقابل بارسلونا در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا با بیان این مطلب افزود: بازی را با سختی‌های متعددی آغاز کردیم، چرا که نمی توانستیم برروی پاندف حساب کنیم، بازیکنی که نقشی کلیدی در برنامه‌های ما داشت.

وی افزود: با حضور چیوو می بایست سیستمی به مراتب تدافعی‌تر را پیاده می کردیم. اخراج موتو باعث شد که برنامه‌هایمان را تغییر دهیم اما تمرکز و سیستم بلوکه کردن بازی به ما این امکان را داد که به فینال برسیم. دفاع کردن در شرایطی که با بهترین تیم دنیا مواجه هستی کار بسیار سختی است ولی به خوبی می دانستیم که چطور باید با انسجام به دفاع بپردازیم.

این مربی پرتغالی با اشاره به اینکه اکنون لحظه‌ای رویایی برای اینتر و شخص اوست، افزود: چهارشنبه شب، مهمترین روز زندگی من به عنوان یک مربی و برای بازیکنان تیمم به ویژه آنهایی که اکنون بالای 30 سال دارند، از جمله زانتی و ماتراتزی که می خواهند در فینال رویایی به میدان بروند، بود.

سرمربی تیم فوتبال اینتر درمورد دیدار فینال مسابقات لیگ قهرمانان اروپا و رویایی با بایرن مونیخ در این بازی گفـت: بایرن تیمی با اصالت و با فرهنگ در این رقابت‌هاست و مربی بزرگی به نام ون گال را برروی نیمکتش دارد. بازی بسیار سختی برای هر دو تیم خواهد بود، چرا که هر دو تیم در سه جبهه برای قهرمانی تلاش می کنند.

مورینیو در بخش پایانی صحبتهایش در پاسخ به پرسشی در رابطه با احتمال مربیگری‌اش در تیم بارسلونا گفت: بسیار سخت است که نفرت را به عشق تبدیل کرد. به نظرم بسیار سخت خواهد بود که در کارنامه ورزشی‌ام روزی جایگاهی برروی نیمکت مربیگری بارسا داشته باشم.