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۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

ژنرال آمریکایی ونزوئلا را به حمایت از شورشیان فارک متهم کرد

ژنرال آمریکایی ونزوئلا را به حمایت از شورشیان فارک متهم کرد

فرمانده نیروهای جنوبی آمریکا در میامی، رئیس جمهوری ونزوئلا را به ارتباط و حمایت از شورشیان فارک در کلمبیا متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال "داگلاس فریزر"، هوگو چاوز را متهم کرد با شورشیان فارک در کلمبیا ارتباط دارد.

ژنرال فریزر گفت چاوز برای شورشیان فارک کمکهای مالی و حمایت های لجستیکی ارائه می کند.

وی در عین حال مدعی شد که رابطه چاوز و "نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا" موسوم به فارک طی سالیان گذشته مستند شده است.

این ژنرال آمریکای که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت، افزود کمکهای مالی و لجستیکی چاوز به فارک همچنان ادامه دارد.

داگلاس فریزر در این باره که آیا عناصری از فارک در حال فعالیت در داخل ونزوئلا هستند یا خیر؟ ابراز بی اطلاعی کرد.

کد مطلب 1073279

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