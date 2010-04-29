تیم هندبال شهرداری زرند پول خرید کفش و لباس گرم هم ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محسن اخگر در نامه ای به مسئولان ورزش استان و هیئت هندبال خواستار رفع مشکلات تیم هندبال شهرداری زرند شد.

وی خاطرنشان کرد: تیم هندبال کرمان به دلیل مشکلات مالی طی سه سال گذشته با نامهای شهرداری کرمان، هیئت هندبال کرمان و شهرداری زرند در رقابتهای هندبال کرمان و لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته است.

وی همچنین در این نامه آورده است: تیم هندبال شهرداری زرند با قول همکاری مسئولان برای فصل جاری به میدان آمده است اما متاسفانه هنوز مبلغی به بازیکنان این تیم تحت عنوان حق الزحمه و قرارداد مالی پرداخت نشده است و تیم هندبال شهرداری زرند حتی در تامین ابتدایی ترین نیازهای بازیکنان تیم خود نظیر کفش، لباس گرم و هزینه های بازیهای خارج از استان درمانده است.

وی در بخشی از نامه با اشاره به بدهی های فصل قبل تیم که حدود 130 میلیون توامان است، آورده است: درحالیکه در این فصل قرارداد بازیکنان پرداخت نشده است بدهی فصل قبل نیز به قوت خود باقی است.

سرمربی شهرداری زرند در این نامه که خطاب به افراد چهارگانه حامی تیم نوشته شده گفته است: باتوجه به اینکه تیم هندبال در سال جاری با قول جمعی شما درلیگ حضور یافته است باید هر چه سریعتر تکلیف بدهی های تیم به بازیکنان مشخص شود.

اما خبرنگار مهر روز گذشته در حاشیه تمرینات تیم شهرداری زرند در خصوص مشکلات تیم با سرمربی هندبال شهرداری زرند گفتگویی داشت، سرمربی تیم هندبال شهرداری زرند گفت: علیرغم میل باطنی ما برای حضور در بازیهای آسیایی فقط به اصرار مسئولان تیم در بازیها شرکت کردیم آن هم با سختیهای زیاد که نزدیک بود به دلیل پول نداشتن ما را از بازیها اخراج کنند که ما 20 میلیون تومان از رحیمی رئیس فدراسیون هندبال قرض کردیم و 30 میلیون تومان هم از دفتر کل شهرداریها گرفتیم و راهی بازیها شدیم.

وی گفت: شهردار زرند تنها 20میلیون تومان برای بازیهای آسیایی به تیم کمک کرد ولی انگار لیگ را فراموش کرده است.

وی افزود: شهردار زرند تنها 43 میلیون تومان به تیم داده که 20 میلیون تومان بازیهای آسیایی 21 میلیون تومان برای بازیکنان خارجی جهت سفر به کشورشان و سه میلیون تومان بابت هزینه سفرهای ما برای بازیهای لیگ شده پرداخت شده است.

وی گفت: آیا سه میلیون تومان باید برای لیگ برتر خرج می شد! در حالیکه ما در آستانه پرداخت قسط سوم بازیکنان لیگ هندبال هستیم و بازیکنان تیم شهرداری یک ریال هم دریافت نکرده اند و ما دیگر نمی دانیم با چه بهانه ای آنها را نگه داریم.

وی افزود: من شخصا 90 میلیون تومان برای تیم هزینه کردم که با پرداخت بخشی از این طلب 47 میلیون تومان آن هنوز پابرجاست.

وی گفت: مسئولین روز اول با من صحبت کردند و گفتند که تیم را حمایت می کنیم اما هیچ کدام به وعده خود عمل نکردند.

اخگر در خصوص ترک تمرینات تیم توسط برخی بازیکنان گفت:اینکه پنج بازیکنان ما برای تیم کار نکنند هم زیاد اشتباه نکرده اند چون ورزش حرفه ای امروز به گونه ای است که اگر حق الزحمه ای گرفتی باید کار کنی اما وقتی بازیکن انگیزه مالی ندارد نباید توقع داشت بازی کند.

وی گفت: بازیکنان تیم شهرداری زرند به قدری بی انگیزه شده اند که حتی یک سوم کاری که در تمرینات انجام می دهند را در زمین بازی انجام نمی دهند و فقط می خواهند بازیها تمام شود.

وی ادامه داد: اگر تیم ما این مشکلات را نداشت ما می توانستیم حتی قهرمان شویم حالا هم اگر به داد تیم برسند بسیاری از این بازیکنان در حد تیم ملی هستند که می توانند تیم را جز رده های بالای لیگ حفظ کنند.

اخگر گفت: قرار است امروز پنج شنبه جلسه ای با حضور رئیس تربیت بدنی استان رئیس هیئت هندبال و سرمربی هندبال شهرداری زرند برگزار شود که مشکلات تیم را بررسی کنند.