گردشگری مذهبی نیازمند توجه خاص است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا موسوی صبح پنجشنبه در همایش تجلیل از خادمان تسهیلات سفرهای استان افزود: در بخش گردشگری مذهبی 300 میلیون شیعه وجود دارد که این تعداد پاسخگوی برنامه ریزیهای گردشگری ما خواهد بود.

معاون امور گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور تصریح کرد: دولت نهم و دهم تلاش بسیار گسترده ای را انجام داد تا سفر در کشور هدفمند شود.

وی در خصوص برنامه ریزی برای سفر به استان خاطرنشان کرد: مردم می توانند در ایام مختلف سال با داشتن برنامه ریزی دقیق و مناسب به این استان سفر کنند.

رئیس هیئت مدیره توسعه گردشگری استان نیز گفت: نرخ ماندگاری در مشهد باید افزایش یابد و این امر در صورت توجه بیش تر به گردشگران و زائران محقق خواهد شد.

انتظاری افزود: ماندگاری زائران نیازمند ارائه خدمات و تسهیلات مناسب در زمینه های گوناگون است.

وی تصریح کرد: در سال 89 با رشد 20 درصدی سفرهای نوروزی مواجه بودیم و سهم خراسان رضوی به سه میلیون زائر نسبت به سال گذشته قابل تامل است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه همه جانبه استان نیازمند رونق اقتصادی در سطوح مختلف است.

انتظاری با بیان اینکه برای ماندگاری زائران با ارائه بعضی راهکارها که شامل طراحی وب سایت برای رزرو امکانات، اطلاع رسانی مناسب از فضاهای تاریخی به ویژه حرم مطهر، ارائه طبیعت، ایجاد کمپ برای کسانی که نمی توانند به هتل مراجعه کنند، ایجاد اقامتگاه و سایتهای گردشگری به ویژه در کلات و درگز که دارای پتانسیلهای بالای گردشگری هستند، اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری به بخش خصوصی و واگذاری تمام قسمتها به بخش خصوصی می توان در این جهت گامهای موثری را برداشت.