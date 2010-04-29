اجرای سیاستهای اصل 44 زمینه ساز نفوذ قانوندانهای قانون شکن نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور، پیشرفت را منوط به دو عنصر علم و تولید دانش بنیان دانستند و با اشاره به پیشرفتهای خیره کننده و ظرفیتهای فوق العاده انسانی، طبیعی و علمی کشور، تأکید کردند: جبران عقب ماندگی های تاریخی، نیازمند همت مضاعف و چند برابر و حرکت شتابان برای به فعلیت درآوردن ظرفیت های بسیار بالای کشور است و این همت مضاعف هم با صحبت کردن و تمجید و تعریف بوجود نمی آید بلکه لازمه آن، ورود حقیقی به میدان کار و ابتکار است.

در این دیدار که همزمان با هفته کارگر برگزار شد، رهبر انقلاب اسلامی در تبیین دیدگاه اسلام نسبت به قشر کارگر خاطر نشان کردند: برخلاف دیدگاه مادی که کارگر را فقط یک ابزار می داند، اسلام، کارگر را یک مجاهد فی سبیل الله می داند و برای کار و تلاش او هم ارزش و پاداش الهی قائل است.

حضرت آیت الله خامنه ای حفظ شأن و جایگاه کارگر در چارچوب دیدگاه اسلام را بسیار مهم خواندند و افزودند: قشر کارگر از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون امتحان بسیار خوبی داده که دوران دفاع مقدس فقط یک نمونه آن است.

ایشان با اشاره به تلاش دشمنان از اول انقلاب برای استفاده از قشر کارگر و مسائل کارگری به عنوان اهرم فشار سیاسی بر ضد نظام اسلامی، خاطر نشان کردند: این موضوع در سی سال گذشته در دستور کار دشمنان نظام اسلامی قرار داشته است اما قشر کارگر نیز سی سال است که این طراحی را ناکام گذاشته اند.

رهبر انقلاب اسلامی ارتباط صمیمی میان کارگر و نظام اسلامی را ناشی از پایه مستحکم ایمانی نظام دانستند و افزودند: بر همین اساس حرکت مجموعه کشور در جهت تولید و با محوریت کارگر و تولید کنندگان پیش خواهد رفت و بدخواهان نخواهند توانست اخلالی در آن بوجود آورند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه پیشرفت مادی کشور بر دو پایه علم و تولید استوار است، خاطرنشان کردند: در دوران حکومت طواغیت در ایران، نه به علم اهمیت نداده می شد و نه به تولید متکی بر علم، بنابراین ملت ایران برای سالهای متمادی دچار عقب ماندگی شد و جبران این فاصله نیازمند توجه بیش از پیش به علم و تولید است.

ایشان پیگیری موضوع علم در مراکز علمی و تحقیقاتی با استفاده از روشهای نو و مدرن را بسیار با اهمیت برشمردند و افزودند: به لطف خداوند پیشرفت علمی در کشور آغاز شده است اما سرعت این حرکت باید دو چندان شود زیرا ما در اول راه هستیم.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به جایگاه بی بدیل تولید دانش بنیان در عرصه های صنعت و کشاورزی تأکید کردند: دست یابی به تولید دانش بنیان بوسیله کارگر و کارفرما محقق می شود و مدیریت این موضوع نیز بر عهده دولت است که باید سازماندهی مناسب آن را انجام دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای اجرای کامل سیاستهای اصل 44 را در شکل گیری تولید دانش بنیان مهم ارزیابی و در عین حال خاطر نشان کردند: باید بسیار مراقب بود که اجرای سیاستهای اصل 44، زمینه ساز نفوذ قانون دان های قانون شکن، نشود.

ایشان در همین خصوص افزودند: افرادی با دور زدن قانون، برخی کارخانه ها را می خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می رسند و در نهایت کارگران کارخانه را بیکار می شوند، لذا همه مسئولان باید مراقب باشند.

رهبر انقلاب اسلامی به رابطه کارگر و کارفرما هم اشاره و خاطر نشان کردند: درنظام اسلامی مبنای رابطه کارگر و کارفرما، التیام، همکاری و همسویی است و همه طراحان و سیاست پردازان باید در این جهت حرکت کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: ما نه همچون دیدگاه سوسیالیستی کارفرما را مطرود، و نه همچون دیدگاه سرمایه داری کارفرما را صاحب اختیار می دانیم بلکه معتقدیم با رابطه تعریف شده انسانی و اسلامی، و همکاری این دو عنصر شریف، پیشرفت کشور محقق خواهد شد.

ایشان پیشرفتهای کنونی کشور را در مقایسه با دوران قبل از انقلاب، بسیار شگرف خواندند و با اشاره به صدور خدمات فنی و مهندسی، جایگاه برجسته کشور در سدسازی و ساخت نیروگاه، و راه اندازی خطوط تولید در کشورهای مختلف، تأکید کردند: با وجود همه این پیشرفتها، اما هنوز با جایگاهی که در شأن ایران و میراث تاریخی ایران است، فاصله زیاد داریم و باید با همت مضاعف عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: همت مضاعف یعنی همت برای رسیدن به قله و این هدف نیز با حرف زدن و تمجید کردن بدست نمی آید بلکه نیازمند ورود حقیقی به میدان کار و ابتکار است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه ظرفیت کار و تلاش، و پیشرفت کشور بسیار بیشتر از ظرفیت کنونی است و باید همت همه چند برابر شود، خاطرنشان کردند: ملت ایران همانند جوان با استعدادی است که ظرفیتهای فراوانی دارد و اگر تلاش لازم را انجام دهد، قطعاً به قله خواهد رسید و به یک ستاره تبدیل خواهد شد.

ایشان با تأکید بر اینکه ملت ایران در سالهای گذشته و در عمل، بخشی از توانایی ها و ظرفیت های خود را نشان داده است افزودند: دانشمندان ملت ایران در شرایط تحریم و بدون کمک هیچ کشوری، توانستند نسل دوم و سوم سانتریفیوژها را تولید و همه دارندگان صنعت هسته ای را مبهوت کنند. جوانان با استعداد ایرانی در حوزه علوم زیستی توانستند از سلولهای بنیادی، حیوانِ تولیدی بوجود آورند و در ردیف چند کشور معدود دارنده این توانایی و فناوری قرار گیرند و فرزندان این کشور با وجود سی سال تحریم، اکنون موشک های پیشرفته و ماهواره بَر می سازند.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: این موارد بخشی از توانایی های ملت ایران است، بنابراین باید از همه ظرفیت های انسانی، علمی، و طبیعی کشور استفاده کرد که لازمه به فعلیت رساندن این ظرفیتها، همت مضاعف است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به غیرقابل تحمل بودن پیشرفت ملت ایران برای استکبار افزودند: این پیشرفتها خارج از قاعده قدرتهای استکباری است و به همین دلیل در مقابل ملت ایران صف آرایی و دشمنی می کنند اما همانگونه که در سی سال گذشته نتوانسته اند کاری انجام دهند، قطعاً بعد از این هم هیچ کاری نمی توانند بکنند.

ایشان پشت گرمی ملت ایران را الطاف الهی و ایمان، و عمل صالح ناشی از این ایمان دانستند و خاطرنشان کردند: همانگونه که خداوند متعال وعده فرموده نتیجه ایمان و عمل صالح، پیروزی و عزت در دنیا، و فلاح و نجاح در آخرت است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه پیشرفت حقیقی کشور در گرو ادامه راه ایمان و عمل صالح است، افزودند: رحمت و سلام خدا بر امام بزرگوار (ره) که این راه را به ما نشان داد و با آن ایمان الهی خود، ملت ایران را بیدار و به این راه هدایت کرد.

در این دیدار آقای شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی در سخنانی، با اشاره به سیاستهای کلان این وزارتخانه گفت: بومی سازی، بهبود و گسترش فرهنگ کار، تدوین الگوی ایرانی – اسلامی کار، منشور سه جانبه گرایی اسلامی درخصوص رابطه کارگر و کارفرما، و تدوین پیوستهای فرهنگی برای برنامه های اجرایی از جمله جهت گیریها و برنامه های در دست اجرا است.

وی، پیگیری و تصویب قوانین، آیین نامه و مقررات حمایتی از کارگران، اصلاح قانون بیکاری، تدوین آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، افزایش پوشش یارانه ای بیمه های اجتماعی کارگران، تأمین مسکن مهر و حذف شرکتهای خدمات نیروی انسانی را از دیگر برنامه های وزارت کار و امور اجتماعی برشمرد.

در ابتدای این دیدار به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مراسم مرثیه سرایی برگزار شد.



