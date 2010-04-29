شهرک صنعتی گلبهار در خراسان رضوی جانمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور صبح پنجشنبه در کارگروه تخصصی معماری و شهرسازی خراسان رضوی افزود: با توجه به لزوم احداث شهرک صنعتی مرتبط با صنایع کشاورزی و تبدیلی در منطقه گلبهار و چناران، محل احداث شهرک صنعتی گلبهار جانمایی شد.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: فضایی به مساحت 30 هکتار از اراضی ملی جانمایی شده که بین گلمکان و گلبهار واقع است که پس از تعیین حریم شهر گلمکان و گلبهار جهت ارائه به مشاور اقدام خواهد شد.

وی همچنین درخصوص شهرک صنعتی فریمان تصریح کرد: طبق نظر کارگروه، کمیته ای متشکل از نمایندگان استانداری، شهرک صنعتی، محیط زیست، مسکن و شهرسازی، فرمانداری و مشاور طرح برای رفع نقایص آن اقدام و گزارشی به کارگروه ارایه می دهند تا در صورت تصویب نسبت به اتمام آن اقدام شود.

حسین پور در ادامه از نهایی شدن مکان یابی محل جدید زندان مشهد خبر داد و گفت: با توجه به تقاضای هزار هکتاری زمین از سوی سازمان زندان ها برای احداث زندان جدید، تملک چنین زمینی با این ابعاد از اراضی ملی امکان ندارد اما زمین هایی که واجد شرایط بودند بررسی شد که دو مورد آن نهایی شده و درصورت تایید آن به لحاظ امنیتی و نظامی نسبت به تملک آن اقدام خواهد شد.

