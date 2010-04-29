109 شرور و سارق در گلستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس پلیس امنیت عمومی گلستان صبح پنجشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: طی این مدت 48 نفر به اتهام شرارت دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ عیسی خالقی افزود: همچنین در این مدت، 11 هزار و 918 حلقه سی دی غیر مجاز و 270 دستگاه تجهیزات گیرنده ماهواره کشف و ضبط شد.

وی کشف 17 قبضه سلاح غیرمجاز، یک هزار و 556 پاکت سیگار قاچاق، 320 قطعه شئ عتیقه و 400 لیتر سوخت قاچاق را از دیگر موفقیت های مأموران اعلام کرد.

رئیس پلیس آگاهی گلستان نیز گفت: در راستای اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت که به مدت سه روز در استان اجرا شد، 61 نفر سارق و مالخر در استان دستگیر شدند.

سرهنگ داوود سلطانی افزود: در راستای اجرای این طرح 26 فقره سرقت منزل، 25 فقره سرقت مغازه و 23 فقره سرقت اماکن کشف و 20 سارق منزل، 12 سارق مغازه و 25 نفر سارق سایر اماکن دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: همچنین 11 دستگاه موتورسیکلت مسروقه، هفت دستگاه تجهیرات گیرنده ماهواره، 45 لیتر مشروبات الکلی و دستگیری چهار سارق موتورسیکلت، دو سارق احشام و هشت مالخر در این طرح کشف و دستگیر شدند.