دفتر اول "جستجوی معنا" در نمایشگاه کتاب عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین یاوری درباره این کتاب گفت: "جستجوی معنا" در واقع حاصل چهار دهه پژوهش و تحقیق در زمینه هنرهای سنتی ایران است که در این کتاب 37 مقاله از مجموع 400 مقاله ای که در کنفرانسهای مختلف ارائه کرده ام، آورده شده است.

وی ادامه داد: در این کتاب مقالاتی درباره امکانات بالقوه صنایع دستی استان ها، نقد کتاب، فرش، اصول مبانی و مبادی، امکانات بالقوه صنایع دستی و ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و هنری آن و سایر هنرهای صناعی آورده ام.

یاوری بیان کرد: در واقع در این کنفرانسها از جنبه های مختلف اقتصادی، هنری، معنای مقدسی که هنر سنتی دارد و جنبه های زیباشناختی و معناشناختی به هنرهای سنتی پرداخته ام که تعدادی از این مقالات انتخاب کرده و در این کتاب آورده ام.

این استاد دانشگاه ادامه داد: بخشی از مقالات در زمینه نساجی و رودوزیها بوده که در همایش سالانه "زنان سرزمین من" ارائه دادم که در اینجا آورده شده است. بخشی هم به بررسی امکانات بالقوه صنایع دستی استانها و مباحث اقتصادی، فرهنگی و هنری و مباحث هنر سنتی به عنوان هنر مقدس و مباحث معنوی هنر سنتی که در دانشگاه شاهد تدریس کردم اختصاص یافته است.

یاوری افزود: یکسری مقالات هم درباره آداب معنوی است. این گونه مقالات که در این مباحث نمی‌گنجیده با عنوان سایر در این کتاب آورده شده است. مثلاً یادنامه استادان بوده و غیره که با عنوان سایر با انتخاب دکتر گودرزی در این کتاب که دفتر اول است، آمده است.

وی در مورد ادامه این دفتر هم گفت: مقالات آماده است. بعضی مقالات باید پرورش پیدا کند که مفهومی‌تر باشد. مثلاً من در کنفرانس بین‌المللی صنایع دستی و جهانگردی مقالاتی ارائه کرده‌ام که اگر بخواهد برای طبقه عام تری نوشته شود باید مفهومی ‌تر شود.

یاوری ادامه داد: حتی برخی از مقالات من به زبانهای خارجی است که باید ترجمه شود و در این مجموعه قرار بگیرد. ضمنا این مقالات باید به صورت تصویری ارائه شود. امیدوارم که آماده‌سازی 40 مقاله بعدی وقت کمتری بگیرد.

وی درباره عنوان کتاب هم عنوان داشت: چون هنر سنتی به ‌رغم اینکه هنر دیرینه و هنر آشنای سرزمین ما است اما معانی و مفاهیم این هنر بسیار عمیق است که در پس این هنر قرار دارد. اینکه مثلا استاد فرشچیان آن حرکت اسپیرال یا اسلیمی یا حلزونی ارائه کرده ممکن است مخاطب عام معنای آن را درک نکند وظیفه داریم که این معنا را برای مخاطب توضیح دهیم.

وی ادامه داد: "جستجوی معنا" به این معنا است که هنرهای سنتی ایران باید رمزگشایی، بازشناسی وهویت‌شناسی بشود و ارزشهای گوناگون این هنر از جنبه ‌های مختلف برای مخاطب بیان شود.

دفتر اول "جستجوی معنا" تولید پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری در 420 صفحه، قطع وزیری و در شمارگان دو هزار و 500 نسخه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده و در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می شود.