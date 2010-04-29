به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی در اولین جلسه کارگروه ویژه نمایندگان رئیس‌جمهور در امور نفت با بیان این مطلب اظهار داشت: امروز بخش اساسی زندگی مردم و درآمدهای کشور از این منبع عظیم الهی است، پس باید تلاش شود تا با برنامه‌ریزی دقیق از این انرژی خدادادی به نحو مطلوب و شایسته در راستای توسعه کشور استفاده شود.

رحیمی گفت: امروز با همت مضاعف و کار مضاعف باید صددرصد تجهیزات مورد نیاز این صنعت بزرگ در داخل کشور تولید شود تا نیازمندی‌هایمان در این زمینه به کشورهای سلطه‌طلب از جمله انگلیس قطع شود.

اجازه سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالادستی و پایین دستی براساس تفاهمات فی‌مابین بانک‌های ملت و صادرات، تصویب سرمایه‌گذاری 22 طرح در شرکت ملی نفت ایران، 8 طرح در شرکت ملی پالایش و پخش، و 9 طرح در شرکت صنایع پتروشیمی از جمله مصوباتی بود که به تصویب اعضاء این کارگروه رسید.

همچنین در این کارگروه به وزارت نفت اجازه داده شد، نسبت به انعقاد قرارداد تا سقف 4.5 میلیون دلار و ترک تشریفات مناقصه برای توسعه فازهای پارس جنوبی اقدام کند.