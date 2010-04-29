مازندران میزبان مسابقات فوتبال نوجوان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان صبح پنج شنبه در جمع مسئولین هیئت فوتبال آمل گفت: این مسابقات از امروز تا دوازدهم اردیبهشت ماه در بابل برگزار می شود.

وی افزود: استقلال اهواز، سایپای بهشهر، پرسپولیس الوند قزوین، برق شیراز و متین بابل تیم های شرکت کننده در این مسابقات هستند.

رئیس هیئت فوتبال مازندران با اشاره به اینکه رقابت های فوتبال نوجوانان کشوردر چهار گروه پنج تیمی در چهار منطقه برگزار می شود، تصریح کرد: در پایان رقابتهای منطقه ای از هر گروه یک تیم به مرحله بعدی صعود خواهد کرد.

بهروان اعلام کرد: تیم هایی که موفق به صعود از مرحله مقدماتی به مرحله دوم و تیم های چهارم از مرحله اول نشدند در رقابتهای فصل آینده در دسته دو باقی خواهند ماند.

به گفته وی، تیم های پنجم هر گروه مرحله مقدماتی نیزبه رقابتهای لیگ دسته سوم فصل آینده سقوط می کنند.

وی از برگزاری مسابقات فوتبال جوانان دسته سوم کشور در مازندران خبر داد و گفت: این مسابقات در اینده نزدیک برگزار می شود.