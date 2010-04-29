ایران در برنامه هسته ای صلح آمیز خود به مرحله غیر قابل بازگشت رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن عمان امروز در مقاله ای به قلم "علی بدوان" نویسنده عرب زبان با بررسی دو کنفرانس هسته ای یکی در تهران و دیگری در اشنگتن نوشت : آمریکا باید دست از سیاستهای دوگانه و تلاش برای ضربه زدن به روند روبه پیشرفت ایران در برنامه صلح آمیز هسته ای اش بردارد چرا که ایران در این مسیر به مرحله غیر قابل بازگشت رسیده است.

کنفرانس اخیر تهران برای خلع سلاح هسته ای اقدامی بسیار موفق در روند تلاشهای دیپلماتیک ایران به منظور تاکید بر حق ملت های جهان در برخورداری از فناوری هسته ای با اهدافی مسالمت آمیز و کمک به خلع سلاح هسته ای بود.

همچنانکه این کنفرانس پاسخی به کنفرانس هسته ای واشنگتن که در آوریل 2010 برگزار شد، به شمار می رود. در این کنفرانس سران کاخ سفید سعی کردند تا از برگزاری آن به منظور تحریک افکار عمومی علیه ایران بهره ببرند و همچنین فضای بین المللی را برای صدور تحریمهای جدید یا حتی حمله نظامی به ایران آماده کنند.

اما نکته بسیار مهم در کنفرانس واشنگتن این بود که نفاق و موضعگیری دوگانه آمریکا به طور واضح نمایان شد، زیرا آمریکا مانع آن شد تا در این کنفرانس از موضوع زرادخانه هسته ای اسرائیل سخنی به میان آورده شود.

الوطن عمان در ادامه گزارش می دهد : کنفرانس هسته ای تهران خود بیانگر شکست آمریکا در محاصره ایران و ضرر زدن به این کشور است بنابراین در برابر آمریکا و گروه 1+5 راهی به جز به رسمیت شناختن ایران و احترام به خواست این کشور نیست.

این روزنامه در پایان تاکید می دارد: همه قرائن و شواهد حاکی ازآن است که ایران در مسیر صلح آمیز هسته ای خود به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است و دنیای غرب باید این موضوع را پذیرفته و با این کشور همکاری کند، زیرا ایران هم مانند هر کشور دیگری حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را دارد.