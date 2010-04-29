اعتراض مردم به تصمیم شهرداری آمل برای تخریب پارک محله / مسئولان موافقند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، این پارک محله ای کاملیا، مساحتی برابر 2388 دارد که در سال 1380 و توسط شهرداری آمل ساخته شده است این پارک که در حال حاضر به عنوان تنها فضای سبز منطقه پایین بازار محسوب می شود، با تصمیمات جدید شورای آموزشی شهرستان آمل قرار است جای خود را به فضای جدید آموزشی دبستان ابتدایی طالقانی که در ابتدای ورودی خیابان طالب آملی در میدان 17 شهریور واقع شده بدهد.

اهالی این منطقه معتقدند: منطقه پایین بازار آمل که یک منطقه قدیمی و تاریخی است، محل زندگی بسیاری از افراد مسن و قدیمی شهرآمل است که به علت کمی رفت و آمد وسایط نقلیه مکان بی سر و صدایی برای گذران دوران بازنشستگی و پیری آنان محسوب می شود.

یکی از این تجمع کنندگان که دبیر بازنشسته تربیت بدنی آمل بود، گفت: مسئولان شهرستان آمل بدون اطلاع اهالی و با تصمیم خود با تغییر کاربری این پارک موافقت کرده و قصد دارند فضای جدید آموزشی به جای آن احداث بکنند.

احمد احمدزاده افزود: بخش زیادی از جمعیت شهر آمل در محلات قدیمی چون نیاکی، مشایی، شاهاندشتی، قادی، گرجی و آملی محله زندگی می‌کنند و با توجه به کوچه‌ها و پیچ در پیچ بودن بافت قدیمی منطقه پایین بازار، پارک کاملیا تنها فضای سبز این اهالی است که تفرجگاه افراد سالمند منطقه محسوب می شود.

وی تصریح کرد: براساس قانون مجلس شورای اسلامی، قطع یک درخت را جرم تلقی می کند، پس چطور آنها می‌خواهند یک پارک را با این میزان فضای سبز از بین ببرند؟!

وی ادامه داد: اکثر ساکنان این منطقه بازنشستگان و افراد مسن هستند و این پارک به عنوان تنها مکان برای گذران اوقات فراغت آنان محسوب می‌شود.

یکی از ساکنان اطراف پارک نیز در این خصوص گفت: مسئولان آمل پس از یک تصمیم آنی برای تخریب این پارک، بدون نظرخواهی از اهالی منطقه به جمع‌آوری صندلی‌های پارک پرداختند که البته با اعتراض اهالی منطقه نیز مواجه شدند.

درزی افزود: اهالی منطقه در پی این عملکرد مسئولان برای اعتراض به شهرداری، فرمانداری و شورای اسلامی شهر مراجعه کرده اند که در پاسخ اعتراضات خود شنیدند که براساس نامه‌ فرماندار به این شورا مبنی بر رسیدگی به این اعتراضات با حضور فرماندار جلسه ای در شورای آموزش و پرورش تشکیل شد و تصمیم تغییر کاربری مطرح و اتخاذ تصمیم شد و در واقع خود فرماندار نیز با این تصمیم موافق است.

وی تصریح کرد: وقتی شهردار در اکثر نشریات محلی عنوان می‌کند، در هر محله از آمل پارکی احداث می‌شود، چرا تنها پارکی را که فضای سبز سه محله محسوب می‌شود را می‌خواهند از بین ببرند؟

یک از ساکنان و استفاده کنندگان از این پارک نیز گفت: متاسفانه از مسئولان شهری آمل به جواب قانع کننده‌ای نرسیدیم و قصد داریم با مراجعه به مسئولان استانی درخواست خود را مطرح کنیم تا راهگشا شود.

اسفندیاری با بیان اینکه سه محله اکثراً میانسال و سالمند هستند، خاطرنشان کرد: در واقع احداث این مدرسه دردی از افراد ساکن در این محله دوا نمی‌کند به غیر از اینکه باری به مشکلات دیگر این شهر به خصوص مردم این منطقه اضافه می کند.

نادر احمدزاده که یکی از جوانان این منطقه است به عنوان نماینده این مناطق بیان کرد: با توجه به اینکه حدود 30 هزار نفر در این سه محله ساکن هستند متاسفانه برای جوانان این منطقه هیچگونه مکان سرگرمی وجود ندارند و فقط از این پارک به عنوان فضای سبز استفاده می‌کنند که آن را هم می خواهند از جوانان می‌گیرند.

وی اظهار داشت: جای تاسف است که مسئولان شهری ما همیشه توجه به جوانان را در پایان کار خود قرار می‌دهند.

عالی زاده خاطرنشان کرد: مسئولان یک لحظه خود را جای ما قرار دهند که تخریب تنها تفریحگاه و فضای سبز در بین این همه ساختمان های بلند چه اثری می تواند داشته باشد.

در این خصوص شهردار آمل نیز گفت: این اقدام بر اساس مصوبه کمیسیون ماده پنج سازمان مسکن و شهرسازی استان انجام می شود.

حسین علیزاده افزود: از آنجایی که دبستان طالقانی آمل که در محدوده میدان 17 شهریور در ابتدای ورودی خیابان طالب آملی واقع شده و بر اساس مدارک موجود متعلق به شهرداری است و در مسیر اجرای پروژه های مهم شهری واقع شده بر اساس مصوبه کمیسیون ماده پنج مقرر شده این واحد آموزشی به نزدیکترین مکان جابجا شود.

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص با اداره آموزش و پرورش آمل نیز توافق شده و این مصوبه باید در محل سابق پارک کاملیا اجرا شود.

به هر روی تخریب یک پارک محله ای بدون در نظر گرفتن شرایط محله و کمبود فضاهای سبز نیز خود امری غیرقابل قبول است و مسئولان می توانند به جای تخریب یک پارک که به طور قطع هزینه زیادی برای ساخت آن مصرف شده است و البته نیاز ضروری ساکنان است تدابیر دیگری بیندیشند.