سیستم جامع مدیریت اطلاعات استانداری خراسان رضوی آماده اجرا در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد طباطبایی صبح پنجشبنه در نشستی با مدیران حوزه پشتیبانی و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی افزود: در دولت ظرفیت های بسیار خوبی برای گسترش شیوه های نوین مدیریت اطلاعات وجود دارد.

معاون راهبردی منابع انسانی رئیس جمهور ضمن تقدیر از طراحی سیستم جامع مدیریت اطلاعات توسط دفتر فن آوری اطلاعات استانداری خراسان رضوی، گفت: برای تعمیق و توسعه این سیستم در کشور بایستی راهکارهای لازم را فراهم کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با بررسی های همه جانبه سیستم جامع مدیریت اطلاعات توسط کارشناسان این معاونت بتوان در آینده ای نزدیک آن را در تمام استانداری ها و سازمان های سراسر کشور پیاده سازی کرد.

در این جلسه همچنین رضا عبدالملکی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: سیستم جامع مدیریت اطلاعات طراحی شده توسط دفتر فن آوری اطلاعات استانداری خراسان رضوی نیازهای جاری تمام استانداری ها و دستگاه های اجرایی را با حداقل هزینه پاسخ می دهد.

وی تصریح کرد: این سیستم براساس فرآیند های اصلاحی طراحی شده و یا یک دستورالعمل مشخص یکسان سازی فرآیند های اداری کشور را ساماندهی می کند.

عبدالملکی با بیان اینکه امکان تغییر و اعمال روش جدید با توجه به نیاز دستگاه هایی اجرایی مختلف در این سیستم وجود دارد گفت: در این سیستم امکان دخل و تصرف پرسنل در مواردی همچون ماموریت ها، حضور و غیاب و مرخصی وجود ندارد.

معاون پیشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی افزود: می توان دسترسی به این سیستم را برای تمام کارکنان فراهم کرد تا امکان مشاهده فیش حقوقی، احکام، مرخصی و سایر مربوط به خود را داشته باشند.

وی تصریح کرد: اجرا و راه اندازی سیستم جامع مدیریت اطلاعات در سطح کشور هزینه هنگفتی برای دولت در بر ندارد و هزینه آن تنها به هزینه های اجرایی شامل آموزش، نگهداری و پشتیبانی محدود می شود.

در ادامه این جلسه عملکرد و برنامه های در دست اقدام دفاتر آموزش و پژوهش و فناوری اطلاعات استانداری خراسان رضوی تشریح شد.

ابوالفضل بشرویی مدیرکل این دفتر گفت: دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی در سه حوزه آموزش، پژوهش و اطلاع رسانی فعالیت می کند.

وی برگزاری دوره های بلند مدت و کوتاه مدت آموزشی برای کارکنان سازمان ها را از وظایف این دفتر عنوان کرد و افزود: این دوره های آموزشی در راستای ارتقا کیفیت کارکنان بخش دولتی انجام می شود.

بشرویی به مسائل پیش روی فعالیت های این دفتر اشاره کرد و خواستار برطرف شدن آن ها شد.