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۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۲۳

برای پاسخگویی به مخالفانش؛

چاوز دیگر بیش از 140 کلمه نمی تواند صحبت کند

چاوز دیگر بیش از 140 کلمه نمی تواند صحبت کند

رئیس جمهوری ونزوئلا که از او به عنوان یکی از رهبران با سخنرانی های طولانی یاد می شود مجبور شده است تا با عضویت در تویتر با ساز و کارهای جدید یعنی خلاصه گویی کنار بیاید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو ملی آمریکا(NPR)، هوگو چاوز مجبور شده است تا برای پاسخگویی به مخالفانش دست از سخنرانی های طولانی و چند ساعته بردارد و به عضویت شبکه اجتماعی تویتر در آمده است.

وی که پیشتر تویتر را خطری برای مردم و روزنامه نگاران کشورش و ابزار ترور دانسته بود؛ روز گذشته نختسین پیام خود را با حداکثر 140 کلمه پست کرد.

برخی از محافل، عضویت چاوز در تویتر را به نوعی فروکش کردن لحن انقلابی وی تعبیر کرده اند و برخی دیگر عقیده دارند که رئیس جمهوری ونزوئلا از این شیوه می خواهد شنوندگان و خوانندگان بیشتری را برای پیامهایش جلب کند.

کد مطلب 1073307

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