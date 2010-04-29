کوتاهی در اجرای طرح مسکن مهر در کرمانشاه پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی صبح پنجشنبه در چهل و نهمین جلسه شورای مسکن استان ،اظهار داشت: اجرای طرح مسکن مهر فرصت مناسب و ویژه ای برای مسکن دار شدن افراد محروم و کم درآمد جامعه فراهم کرده است، بنابراین با توجه به فراهم آمدن این بستر مناسب از سوی دولت نهم و دهم هیچ گونه کوتاهی در اجرای این طرح پذیرفتنی نیست.

وی با تاکید بر به کارگیری تمامی تلاش ها برای اجرای سریع این طرح خاطرنشان کرد: با احداث مسکن برای افراد محروم جامعه این قشر با آرامش و بدون دغدغه به زندگی خود ادامه خواهند داد، بنابراین مدیران باید متوجه باشند که با اجرای سریع این طرح علاوه بر استفاده از فرصت فراهم آمده، برای آخرت خود توشه ارزنده ای نیز کسب خواهند کرد.

هاشمی خواستار اطلاع رسانی دقیق و شفاف از سوی مسولین ذیربط جهت اجرای طرح مسکن مهر شد و تصریح کرد: بعضی از افراد جامعه اطلاع دقیقی از چگونگی اجرای این طرح ندارند، بنابراین ضروری است که مدیران دستگاه های ذیربط با حضور در صدا و سیما و تشکیل میزگردی نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: بر اساس برنامه های پیش بینی شده باید 35 هزار و 500 واحد مسکونی در قالب اجرای طرح مسکن مهر در استان ساخته شود که پنج هزار و 500 واحد آن مختص شهرهای کمتر از 25 هزار نفر و 30 هزار آن نیز مختص شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت است.

عملیات احداث 35 هزار واحد مسکونی طرح مهر در کرمانشاه باید آغاز شود

وی تاکید کرد: باید تلاش شود تا هر چه سریعتر عملیات اجرایی کل 35 هزار و 500 واحد در استان شروع شود.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: ساخت 35 هزار و 500 واحد مسکونی در استان علاوه بر اینکه منجر به کاهش قیمت مسکن می شود منجر به ایجاد اشتغال و گردش سرمایه نیز خواهد شد.

هاشمی خاطر نشان کرد: با توجه به وجود زمین مسطح و هموار در شهرستان های استان غیر از شهرستان پاوه مشکلی برای اجرای این طرح نداریم و اخیراً با رایزینی ها و مکاتباتی نیز صورت گرفت خوشبختانه مشکل شهرستان پاوه هم حل شد، بنابراین تمامی شرایط و بسترهای لازم برای مسکن دار شدن افراد محروم جامعه در استان فراهم است و تمامی مدیران و مسولین باید نهایت تلاش خود را در این راستا بکار گیرند.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان نیز گفت: از 35 هزار و 500 واحد مسکونی طرح مسکن مهر در استان، 21 هزار واحد آن اختصاص به شهر کرمانشاه دارد.

حبیب الله چاغروندی با بیان اینکه بزودی ساخت پنج هزار و 500 واحد طرح مسکن مهر در استان شروع می شود، عنوان کرد: خوشبختانه با پیگیریها و تلاش های در حال انجام روند اجرای طرح مسکن مهر در استان با جدیت دنبال می شود و تا شهریور ماه سال جاری فندانسیون کل 35 هزار و 500 واحد مسکونی در استان اجرا خواهد شد.