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۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

با ابلاغ کامران دانشجو؛

معاونت فرهنگی در 10 دانشگاه کشور ایجاد می شود

معاونت فرهنگی در 10 دانشگاه کشور ایجاد می شود

معاونت فرهنگی با ابلاغ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 10 دانشگاه کشور از معاونت دانشجویی منفک و به شکل مستقل تاسیس می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت علوم، در راستای تحقق اهداف سند تحول فرهنگی آموزش عالی کشور و با توجه به رویکرد فرهنگی دولت دهم و موافقت ریاست جمهوری، معاونت فرهنگی مستقل در دانشگاههای تهران، تبریز، تربیت معلم تهران، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهید چمران اهواز، مازندران و کردستان تاسیس می شود.
 
 

کد مطلب 1073321

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