معاونت فرهنگی در 10 دانشگاه کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت علوم، در راستای تحقق اهداف سند تحول فرهنگی آموزش عالی کشور و با توجه به رویکرد فرهنگی دولت دهم و موافقت ریاست جمهوری، معاونت فرهنگی مستقل در دانشگاههای تهران، تبریز، تربیت معلم تهران، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهید چمران اهواز، مازندران و کردستان تاسیس می شود.



