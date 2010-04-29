صادرات غیر نفتی کشور 60 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا شجاعی در چهارمین دوره آشنایی خبرنگاران با مفاهیم حوزه بازرگانی گفت: صادرات غیر نفتی در فروردین ماه سال 89 بدون احتساب میعانات گازی به یک میلیارد و 851 میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 60 درصد رشد را نشان می دهد، این در حالی است که به لحاظ وزنی نیز این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 40.7 درصد رشد داشته است.

سخنگوی وزارت بازرگانی افزود: صادرات غیر نفتی کشور با احتساب میعانات گازی به 2 میلیارد و 122 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه بامدت مشابه سال قبل 43.6 درصد رشد نشان می دهد.

وی تصریح کرد: واردات کشور نیز در همین مدت به 3 میلیارد و 160 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی 16.2 درصد رشد را نشان می دهد این در حالی است که به لحاظ تناژ واردات کشور به 2 میلیارد و 917 میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد کاهش را نشان می دهد.

به گفته وی نسبت واردات به صادرات بدون احتساب میعانات گازی 1.7 بوده است ضمن اینکه با احتساب میعانات گازی نیز این نسبت 1.49 بوده است بنابراین 58.5 درصد ارز مورد نیاز واردات از صادرات غیر نفتی تامین شده است.