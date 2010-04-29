انرژی هسته ای ایران برای توسعه علم و فناوری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آنتارا، "ایرمان گوسمان" پس از حضور در موزه ملی مربوط به شصتمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان اندونزی و ایران گفت : اندونزی احترام فوق العاده ای به حق تمام کشورها برای توسعه فناوری و علم از جمله برنامه هسته ای صلح آمیز دارد و به هیمن دلیل این کشور پیوسته از برنامه هسته ای صلح آمیز ایران حمایت کرده است.

گوسمان افزود: حمایت اندونزی از برنامه هسته ای ایران در سال 2008 زمانی که 14 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه آن رای دادند، نمایان شد که در آن زمان ما رای ممتنع دادیم.

این مقام دینی اندونزیایی گفت : دو کشور همیشه تصور مشترکی را از ایجاد نظم نوین جدید و عادلانه تر دارند و پیوسته اسلام را به عنوان یک برکت برای جهان ترویج می کنند.

وی همچنین روابط دیپلماتیک میان ایران و اندونزی را بر اساس اصل احترام متقابل توصیف و در عین حال ابراز امیدواری کرد که این روابط در آینده قوی تر باشد و تاثیر مثبتی بر ایجاد نظمی نوین در جهان بگذارد.