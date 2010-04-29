رئیس فدراسیون جهانی تکواندو در ارتفاعات توچال

به گزارش خبرنگار مهر، "دکتر چانگ وون چو"، رئیس فدراسیون جهانی تکواندو شب گذشته برای حضور در مراسم افتتاحیه مرکز جهانی این رشته وارد تهران شد. بر اساس برنامه قبلی رئیس فدراسیون جهانی تکواندو قرار بود صبح امروز راهی خیابان سئول شود تا با علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی دیدار و گفتگو کند اما این جلسه به دلیل تغییر برنامه وی به عصر امروز موکول شد تا دکتر چو به ارتفاعات توچال برود.

دکتر چو که به همراه مدیر روابط عمومی فدراسیون جهانی وارد تهران شده است، بعد از حضور در توچال با استفاده از تله کابین تا ایستگاه هفت رفت و زیر بارش برف در ارتفاعات این قله پیاده روی کرد.

رئیس فدراسیون جهانی تکواندو ساعت 15:30 امروز به دفتر سعیدلو خواهد رفت و بعد از دیدار و گفتگو با رئیس سازمان تربیت بدنی به خانه تکواندو می رود تا مرکز جهانی توسعه و آموزش تکواندو را افتتاح کند.

رئیس فدراسیون جهانی ساعت 17:30 هم در جمع خبرنگاران به سئوالات اصحاب رسانه پاسخ خواهد داد.