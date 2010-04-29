تصویب نهایی نقشه جامع علمی کشور در هفته آینده/ نقشه آماده ابلاغ شد

آغاز فعالیتها برای تهیه نقشه راه علمی کشور در سال 85

به گزارش خبرنگار مهر، مقام معظم رهبری در 23 مرداد 85 در دیدار با روسای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور بر لزوم ترسیم نقشه جامع علمی کشور و تهیه برنامه های عملیاتی زمان دار در راستای تحقق اهداف چشم انداز در خصوص علم و فناوری تاکید فرمودند و تدوین آن را از وظایف و مسئولیتهای مراکز علمی و پژوهشی بیان کردند.

پیشگامی وزارت علوم در ترسیم نقشه

تهیه نقشه جامع علمی کشور پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 85 توسط مسئولین ذیربط مطرح شد. در ابتدا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری عهده دار تدوین نقشه علمی شدند و در همین راستا پیش نویس سند اول توسعه علمی کشور توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی تدوین شد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اقدام به تهیه نقشه علمی در بخش سلامت کرد و طراحی نقشه جامع علمی کشور در بخش سلامت را از سوی کمیته های راهبردی تخصصی این وزارتخانه مطرح کرد اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 86 با راه اندازی سه کمیسیون مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور و تحول در نظام آموزش کشور کار تدوین نقشه جامع علمی کشور را رسما بر عهده گرفت.

نقشه جامع علمی کشور پس از تهیه در شورای تخصصی نقشه جامع علمی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده بود، در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به اعضای این شورا ارائه و مقرر شد تا نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی اعضا در آن لحاظ شود.

توزیع جغرافیایی علمی و فناوری در نقشه جامع

توزیع جغرافیایی علم و فناوری کشور نیز در قالب اطلس یکی از پیوستها و اسناد نقشه جامع علمی کشور به شمار می رود و توسط کمیته منتخب نهایی سازی نقشه تهیه شده است در این اطلس برای کلیه رشته های مهم علمی نقشه های توزیع جغرافیایی طراحی شده که تحلیل این توزیع جغرافیایی منتج به راهبردهای توزیع متناسب علم و فناوری در کشور خواهد شد. نتیجه گیری و راهبردهای توزیع متناسب علم و فناوری نیز در متن نقشه قرار دارد. پس از گذشت 4 سال از فرمایشات رهبر معظم انقلاب نقشه جامع علمی آماده ابلاغ شد

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین اظهار نظر خود درباره نقشه جامع علمی کشور گفت: متن سند نهایی نقشه جامع علمی کشور که منبعث از مطالعات وسیع و گسترده و برخوردار از سه لایه اصلی، تفصیلی و پشتیبان است، در جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با تصویب نهایی برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ می شود.