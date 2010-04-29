  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۱۳

در گفتگو با مهر عنوان شد: کاریابی وزارت علوم برای فارغ التحصیلان/ ارزشیابی سالانه دو هزار مدرک

در گفتگو با مهر عنوان شد: کاریابی وزارت علوم برای فارغ التحصیلان/ ارزشیابی سالانه دو هزار مدرک

مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از کاریابی وزارت علوم برای دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور از طریق اداره اطلاع رسانی و راهنمایی شغلی خبر داد و گفت: سالانه دو هزار مدرک دانشگاهی ارزشیابی می شود که این تعداد نیاز به شغل دارند.

محمد حسین مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره اطلاع رسانی و راهنمایی شغلی به تازگی در دفتر دانش آموختگان وزارت علوم راه اندازی شده است که از طریق این اداره با کل دانشگاههای کشور برای جایابی و در حقیقت کاریابی دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور مکاتبه می شود و اطلاعات این افراد در اختیار دانشگاهها قرار می گیرد.

مدیر کل دفتر دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: ما در سال دو هزار فارغ التحصیل خارج از کشور داریم که برای کار به وزارت علوم مراجعه می کنند و این یعنی دو هزار مدرک دانشگاهی ارزشیابی می شود که بسیاری از اینها مدارک Ph.D دارند.
 
وی افزود: ما می توانیم اطلاعات این افراد را در اختیار دانشگاهها بگذاریم و دانشگاهها بر اساس نیاز خود می توانند با ارتباط با ما این افراد را جذب کنند.
 
مجلس آرا با بیان اینکه بخشی از دانش آموختگان را نیز به وزارت کار معرفی می کنیم به مهر گفت: فعالیت اداره راهنمایی شغلی وزارت علوم در راستای هدایت دانش آموختگان به مراکزی که به فعالیت در آنها نیاز دارند و با تخصص علمیشان متناسب است مفید خواهد بود.
کد مطلب 1073334

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها