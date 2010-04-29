به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بهبهانی در نشستی با سرمایه گذاران بخش خصوصی گفت: با احتساب آزادراه تهران ـ مشهد و اصفهان ـ شیراز برآورد می شود که در سالجاری با مشارکت بخش خصوصی 10 هزار میلیارد ریال در ساخت آزادراه ها سرمایه گذاری شود.

وی تصریح شد: در طول سال گذشته سرمایه گذاری 5 هزار میلیارد ریالی با مشارکت بخش خصوصی درساخت آزادراه ها محقق شد که برآورد سال جاری نشان از افزایش قابل توجه سرمایه گذاری ها دارد.

بهبهانی در این نشست بیان داشت: "شما سرمایه گذاران در آزادراه ها سال های آینده به عنوان فرماندهان سازندگی مملکت قلمداد خواهید شد زیرا که اقتصاد بدون زیرساخت مثل حباب روی آب است."

وی اظهارداشت: بسیاری از کشورهای توسعه یافته فعلی، چند سال، بخش عمده بودجه خود را به زیرساخت =ها اختصاص دادند و بعد از تکمیل آن ها به سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد پرداختند.

بهبهانی ادامه داد: با تکمیل زیرساختهای حمل و نقل، وزارت راه و ترابری تنها به نگهداری، بهسازی و در نهایت تعریض راه ها می پردازد.