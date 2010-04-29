کاریابی وزارت علوم برای فارغ التحصیلان/ ارزشیابی سالانه دو هزار مدرک

محمد حسین مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره اطلاع رسانی و راهنمایی شغلی به تازگی در دفتر دانش آموختگان وزارت علوم راه اندازی شده است که از طریق این اداره با کل دانشگاههای کشور برای جایابی و در حقیقت کاریابی دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور مکاتبه می شود و اطلاعات این افراد در اختیار دانشگاهها قرار می گیرد.

مدیر کل دفتر دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: ما در سال دو هزار فارغ التحصیل خارج از کشور داریم که برای کار به وزارت علوم مراجعه می کنند و این یعنی دو هزار مدرک دانشگاهی ارزشیابی می شود که بسیاری از اینها مدارک Ph.D دارند.

وی افزود: ما می توانیم اطلاعات این افراد را در اختیار دانشگاهها بگذاریم و دانشگاهها بر اساس نیاز خود می توانند با ارتباط با ما این افراد را جذب کنند.

مجلس آرا با بیان اینکه بخشی از دانش آموختگان را نیز به وزارت کار معرفی می کنیم به مهر گفت: فعالیت اداره راهنمایی شغلی وزارت علوم در راستای هدایت دانش آموختگان به مراکزی که به فعالیت در آنها نیاز دارند و با تخصص علمیشان متناسب است مفید خواهد بود.

