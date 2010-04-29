در گفتگو با مهر عنوان شد: تصویب سند سیستم عامل ملی/ لینوکس فارسی جایگزین ویندوز

حمیدرضا ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بومی سازی سیستم عامل پایه و نرم افزارهای متن باز (اپن سورس) در کشور گفت: بومی سازی سیستم عامل لینوکس فارسی سالها است که انجام شده اما نهادینه کردن و جایگزین کردن آن با سیستم عاملهایی چون ویندوز نیازمند تصویب سند ملی از سوی دولت است.

وی ادامه داد: هم اکنون تصویب سند ملی توسعه ای نرم افزارهای آزاد / متن باز مراحل نهایی خود را طی می کند که با تصویب آن استفاده از سیستم عامل ملی به عنوان یک قانون راهبردی نهادینه می شود.

مشاور طرح سیستم عامل ملی با اشاره به حمایتهای مرکز تحقیقات مخابرات ایران و همکاری بخش خصوصی و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف از این طرح گفت: نسخه های مختلف لینوکس فارسی از نظر فنی آماده توزیع است و در برخی شرکتهای بزرگ نیز جایگزین سیستم عامل ویندوز شده است اما با تصویب این سند وظایف تمامی دستگاهها و نهادها در کشور برای استفاده از آن به صورت اجرایی مشخص می شود.

ربیعی با اشاره به تشکیل ستاد نرم افزارهای آزاد/ متن باز در دفتر همکاریهای فناوری اطلاعات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: سیاستهای در نظر گرفته شده در طرح سیستم عامل ملی شامل سیاستهای مهاجرتی، توسعه ای و اجباری است و دارای سندهای پشتیبانی در این زمینه نیز است.

به گزارش مهر، فراهم کردن بستر تولید یک سیستم عامل ایرانی با پشتیبانی داخلی به همراه نرم‌افزارهای آزاد / متن باز کاربردی، رفع مشکلات پایه ‌ای و اساسی مرتبط با زبان فارسی در بخشهای مختلف سیستم عامل و سایر نرم ‌افزارهای آزاد / متن باز پر کاربرد و افزایش سطح آگاهی افراد و ترویج استفاده از نرم ‌افزارهای آزاد متن باز از جمله اهداف طرح یاد شده است.

حدود پنجسال پیش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق مصوبه هیئت وزیران مکلف شد برای توسعه منابع و سهولت دسترسی به نرم‌افزار و سخت‌افزار ویژه تجارت الکترونیکی برای ذینفعان عمومی و متخصصان، آموزش افراد و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات اقداماتی از جمله پشتیبانی از کاربرد برنامه‌های متن باز در سازمان‌های دولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی را انجام دهد و در همین راستا پشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی مورد نیاز، حمایت از ایجاد و توسعه صنعت مهندسی نرم‌ افزار مبتنی بر راه ‌حل های متن باز را اجرایی کند.