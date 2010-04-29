مطالعات سد باهوش اهرم به زودی تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهرم، شاهپور رجایی صبح پنجشنبه در نشست با نخلداران و باغداران شهرستان اهرم افزود: اخذ ردیف اعتباری و آغاز عملیات اجرایی یک پروژه آبی مستلزم دریافت مجوز تخصیص آب از معاونت آب و آبفای وزارت نیرو و تصویب مطالعات مراحل اول و دوم توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران است.

وی در خصوص سد باهوش اهرم خاطرنشان کرد: هم اکنون برنامه ریزی منابع آب و مجوز تخصیص این سد با ظرفیتی حدود 24 میلیون متر مکعب حجم مخزن و 17 میلیون متر مکعب آب قابل تنظیم به تصویب وزارت نیرو رسیده و ابلاغ شده است.

رجایی ادامه داد: بر اساس این ابلاغیه، از این میزان آب حدود 12 میلیون متر مکعب قدرالسهم کشاورزی به منظور توسعه اراضی مربوطه، حدود 2 میلیون متر مکعب محیط زیست و حدود 3 میلیون متر مکعب نیز به بخش شرب و صنعت اختصاص خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر با بیان این که مطالعات فاز شناخت سد اهرم در سال 86 به تصویب رسیده است، افزود: مطالعات فاز اول این سد نیز در کمیته تخصصی ویژه دفتر فنی و پژوهش های کاربردی شرکت مدیریت منابع آب ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفته که مشاور و کارفرما ملزم به رفع نواقص و ایرادات وارده شده اند.

رجایی با اشاره به تلاش های صورت گرفته جهت اتمام مطالعات این سد اظهار داشت: با تلاش و جدیت مجموعه شرکت آب منطقه ای و مشاور طرح، امکان تصویب فاز اول مطالعات تا اواسط سال جاری وجود داشته و پس از آن مطالعات مرحله دوم و طراحی نهایی سد در حداقل زمان صورت خواهد گرفت.

وی در خصوص اخذ ردیف های اعتباری سد باهوش گفت: با تلاش های صورت گرفته هم اکنون امکان اخذ ردیف اعتباری و لحاظ کردن این طرح در قانون بودجه سال 90 وجود خواهد داشت.