کاهش سن استفاده از لوازم آرایش به دبستان/ گرایش مردان به خودآرایی

دکتر امان الله قرایی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل استفاده زیاد از لوازم آرایش در میان جوانان ایرانی افزود: استفاده از لوازم آرایش در سالهای اخیر تنها خاص زنان نیست بلکه این مسئله به شیوه های مختلف در بین مردان نیز افزایش پیدا کرده است.

این استاد دانشگاه و پژوهشگر آسیبهای اجتماعی با اشاره به اینکه در ایران نحوه آرایش به عنوانی معیاری برای شخصیت افراد تلقی می شود، گفت: براساس نحوه و نوع آرایش جوانان شخصیت درونی و بیرونی، طبقه اجتماعی و همچنین طرز تفکر و نگرش و بینش آنان مشخص می شود.

به گفته قرایی مقدم آرایشهای غلیظ تقلید کورکورانه از هنرپیشگان مبتذل غربی و شرقی و همچنین کم اهمیت شمردن اخلاقیات است.

پیش از این مرتضی طلایی عضو شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده بود ایران در زمینه استفاده از لوازم آرایشی در میان کشورهای جهان دارای رتبه هفتم است. همچنین آمارهای نهادهای ناظر بین‌المللی می‌گوید ایران، دومین مصرف‌کننده لوازم آرایش در خاورمیانه و هفتمین واردکننده لوازم آرایشی در جهان است.

این جامعه شناس با هشدار نسبت به افزایش آرایشهای افراطی در بین جوانان جامعه گفت: جوانانی که از آرایشهای غلیظ و افراطی استفاده می کنند به نوعی دچار " آنومی اجتماعی " یعنی فروریختگی ارزشهای فرهنگی، اعتقادی، دینی و هنجارهای اجتماعی شده اند.

وی به نقش مهم خانواده اشاره کرد و اظهار داشت: والدین در زمینه استفاده زیاد جوانان از لوازم آرایشی مقصران اصلی هستند به طوری که اگر از همان ابتدا در صورت مشاهده چنین رفتارهای نابهنجاری از سوی فرزندان خود به آنان تذکر داده و راه و رفتار درست را به آنها نشان دهند دیگر شاهد چنین رفتارهایی نخواهیم بود.

به گفته قرایی مقدم پس از خانواده، مدرسه، گروه همسالان، جو اجتماعی و وسایل ارتباط جمعی به خصوص تلویزیون در این میان نقش زیادی دارند به طوری که امروزه بسیاری از دختران هنرپیشگان را به عنوان الگوی خود می دانند.

این پژوهشگر آسیبهای اجتماعی گفت: در کشورهای دیگر آرایش کردن بیشتر در میان زنان مسن دیده می شود و دختران و به ویژه دانشجویان اصلا خود را آرایش نمی کنند اما در کشور ما عکس این مسئله اتفاق افتاده است.

