102 تن انواع مواد مخدر طی سال گذشته در کرمان کشف شد

سرهنگ رضا کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: قاچاقچیان مواد مخدر طی سالهای اخیر قاچاق مواد مخدر صنعتی از مرزهای شرقی بخصوص افغانستان را گسترش داده اند و این درحالیست که خطر این مواد نسبت به مواد مخدر سنتی بسیار بیشتر و عمیق تر است.

وی با اشاره به افزایش کشف مواد مخدر صنعتی در کرمان طی سال گذشته گفت: میزان کشف این مواد نسبت به سال 87 در استان کرمان 180 برابر افزایش یافته است.

وی با هشدار به جوانان و خانواده ها گفت: مصرف این گونه مواد از جمله کراک و شیشه علاوه بر اینکه به سرعت موجب اعتیاد در فرد مصرف کننده می شود روی سیستم عصبی تاثیر منفی گذاشته و در مدت کوتاهی فرد مصرف کننده را از پای در خواهد آورد و سرانجامی جز مرگ ندارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمان عنوان کرد: کشف مواد مخدر صنعتی درحالی رو به افزایش است و سیر صعودی دارد که تنها طی سال گذشته کشف مواد مخدر سنتی 27 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه 102 تن انواع مواد مخدر طی سال گذشته در استان کرمان کشف شده است، خاطرنشان کرد: هرچند که تریاک همچنان بیشترین حجم مواد کشفی را در کرمان به خود اختصاص داده است اما کشف مواد مخدر صنعتی نیز افزایش یافته است بطوریکه هزار و 155 کیلوگرم کراک، دو هزار و 195 کیلوگرم مرفین، شش هزار و 328 کیلوگرم حشیش، هزار و 476 کیلوگرم هروئین و 19 گرم کوکائین که همگی جزء مواد مخدر صنعتی هستند طی سال گذشته در کرمان کشف شده است.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در نزدیکی مرزهای جغرافیایی در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار گرفته است گفت: کرمان رتبه دهم مصرف مواد مخدر در کشور را دارا است.

کلانتری خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در استان کرمان 96 باند قاچاق توسط ماموران نیروی انتظامی استان منهدم شد و پنج هزار و 305 نفر نیز در رابطه با قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند که از این تعداد 603 نفر زن بودند.