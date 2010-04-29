تخصیص 100 میلیارد ریال به مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عابدین محمدی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این اعتبار از محل سفر سوم رئیس جمهور به این استان، برای سال های 89 و 90 اختصاص داده می شود، گفت: مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران این استان از مرداد ماه سال گذشته آغاز شده که به دلیل کمبود اعتبار تاکنون تکمیل نشده است.

وی به مصوبات سفر سوم رئیس جمهور به خراسان جنوبی اشاره کرد و بیان داشت: احداث مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران در شهرستانهای نهبندان، فردوس، قاین و درمیان و احداث سالن ورزشی چند منظوره در سربیشه، سرایان، بشرویه، خوسف و حاجی آباد از جمله مصوبات این دور از سفر بوده که طی دو سال آینده تامین اعتبار خواهد شد.

محمدی اضافه کرد: تصویب اعتبار لازم جهت تکمیل ساختمانهای اداره کار در شهرستانهای فردوس، درمیان، سربیشه و احداث ساختمان در شهرستان های سرایان و بشرویه نیز از جمله مصوبات هیئت دولت به این استان بوده است.

وی در ادامه از دریافت یک هزار و 400 نامه در سفر سوم رئیس جمهور به این استان خبر داد و گفت: بخش عمده درخواستها اشتغال بوده که بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال کشور به اداره کل تعاون استان ارجاع شده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی یادآور شد: سایر نامه های دریافت شده در سفر سوم رئیس جمهور به استان نیازمند بررسی بوده و طی مراحل قانونی در مراجع مربوطه در حال پیگیری است.