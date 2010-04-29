الگوهای وارداتی حجاب در بسته های پستی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از روشهایی که امروزه مدیران تبلیغاتی برای تبلیغ کالای خود به کار می گیرند استفاده از وبلاگهای مختلف به منظور پخش آگهی های تبلیغاتی و معرفی محصولاتشان است. امروزه برخلاف رادیو و تلویزیون که سابقه طولانی در صنعت تبلیغات دارند تبلیغات اینترنتی عرصه ای نو به شمار می رود. یکی از مهمترین تفاوتهای این دو عرصه این است که رسانه های تصویری و شنیداری که در دسترس عموم هستند اجازه پخش هر نوع تصویری را ندارند بالعکس در اینترنت امکان هر نوع تبلیغی وجود دارد.

اکنون پنجره های تبلیغاتی در بالای وبلاگها خبر از تغییر شکل حجاب در میان دختران می دهد، به طوری که در فروشگاههای سطح کشور نیز این تغییر را می توان در نوع کالاهایی که عرضه می شود به وفور مشاهده کرد به طوری که در صفحات وبلاگها که امروزه تحت سلطه جوانان است تبلیغاتی با این عناوین نشان داده می شود "جدیدترین روشهای بستن شال 2010"، "فقط با آرایش چهره زیبا نمی شود"، خودتان را به روز کنید"...

پس از باز کردن این تبلیغات عکس دخترانی با چهره های مختلف نشان داده می شود که با رنگ و لعابهای مخصوص به خود شال و روسریهایشان را به روشهای مختلف بر روی سر بسته اند.

کسانی که این تبلیغ را ببینند می توانند کالای درخواستی خود را که شامل یک عدد لوح فشرده با 10 روش بستن شال به سبک ژورنالهای 2010 است به دو روش نقدی و پستی خریداری کنند.

در این سایتهای تبلیغی هزینه خرید یک لوح فشرده از 35 هزار تا 100 هزار ریال در صورتی که خرید نقدی باشد اعلام شده و در غیر این صورت هزینه پست را نیز باید خریدار بپردازد. البته این تبلیغات در همین جا خلاصه نمی شود اگر خریدار شال مورد نظرش را نیز انتخاب کرد می تواند با پرداخت 15 هزار تومان آن را خریداری و از طریق پست دریافت کند. البته با مراجعه به فروشگاههای مختلف نیز می توان این شالها را خریداری کرد. در این تبلیغات بیشتر جلوه های حجاب اسلامی رعایت نمی شود به طوری که در مدلهای ارائه شده شال پشت گردن بسته می شود و گردن پوششی ندارد، در باقی مدل ها جلوی موها جایی برای جولان دارند. همچنین دنباله های شال به پشت سر می رود و آموزش داده شده که چگونه موهای بافته شده، رشته های تزئینی و "تل مو" برای تزئین به دو قسمت دم خرگوشی که در پشت سر ایجاد می شود آویزان شود. حتی می توان بجای استفاده از این رشته های تزئینی از موی طبیعی استفاده کنند. اما در اینکه این لوح های فشرده در کجا طراحی و توسط چه کسانی و در چه مکانهایی عرضه می شود باید تامل کرد چرا که تهیه این محصولات تنها با خرید پستی امکان پذیر است و حتی تلفن تماسی یا دفتر فروشی نیز در دسترس کاربران قرار نمی گیرد.

اما اینکه ارائه چنین الگوهایی که به نظر می رسد بیشتر واراداتی و در ادامه ترویج پوششهای غربی است چقدر با فرهنگ دینی و اسلامی ایرانی ما سنخیت دارد جای شک و اندکی تامل است. مگر نه اینکه حجاب قرار است پوششی باشد تا زن را در برابر تهاجمات بیرونی محفوظ دارد؛ اما در سالهای اخیر و به دلیل برخی گسستهای فرهنگی و هجوم غرب به مغز فرهنگی جامعه اسلامی ما، در برداشت از معنی حجاب و چگونگی اجرای آن دچار دوگانگیهای بسیار شده ایم که این چالش همراه با هجوم تبلیغات گسترده غرب در قالبهای مختلف از جمله الگوهای وارداتی حجاب در بسته های پستی تشدید شده است.

این ده سانت روسری کجایش به حجاب اسلامی می‌خورد؟

حجت الاسلام رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس با اشاره مستقیم به شال و روسری های امروزی می گوید: "این ده سانت روسری که برخی زنان روی سر می‌اندازند و از این طرف و آن طرف موها بیرون ریخته و یک لباس چسبان مثل رقاصه‌ها و آرتیست‌های هالیوود، کجایش به حجاب اسلامی می‌خورد؟"

امروزه اینترنت گرایشها و ارزشهای جدیدی را در زندگی جوانان ایران مطرح می کند و جوانان به جای این که به سراغ ماهواره یا فیلمهای خارجی بروند مدلهای مختلف را می توانند با مراجعه به سایتهای مختلف پیدا کنند. در این بین تولیدکنندگان داخلی نیز چاره ای جز تولید آنچه که مردم خواهانش هستند ندارند، به طوری که سرپرست یگ گروه طراحی چاپ پارچه دوخت و لباس می گوید: مردم به پوشیدن این لباسها و بستن این شالها تمایل دارند و ما نمی توانیم بر خلاف میل آنها رفتار کنیم. اگر خلاف تمایل مردم تولید کنیم آنها دست ما را برای خرید خالی می گذارند و ما حتی حمایت داخلی هم نمی شویم.

تغییر الگوی حجاب در صدا وسیما

دکترحسین امیدی خواه استاد مسایل فقهی 20 درصد نابهنجاریهایی که امروز در رفتار جوانان مشاهده می شود را متاثر از شبیخون یا تهاجم فرهنگی می داند. وی معتقد است: بقیه این مسایل به درون جامعه از جمله عملکرد و سیاستهای مسئولان فرهنگی و تبلیغ کنندگان باز می گردد. همچنین نباید از صدا و سیما و تبلیغات آن هم به سادگی گذشت چرا که در روستاها و شهرهای کوچک ماهواره و اینترنت به وفور یافت نمی شود اما صدا وسیما که اکنون از جمله اعضای اصلی خانواده ها به حساب می آید به سمت تغییر الگوهای حجاب پیش می رود که این را می توان در پوشش شخصیتهای فیلمها و سریالهای تلویزیونی دید.

وی معتقد است هم اکنون قشر جوان جامعه ایران از شخصیتهای داخلی تقلید می کنند همانطور که پیشتر از این از شخصیتهای خارجی تقلید می کردند حال در چنین وضعیتی آیا بهتر نیست الگوسازی بومی داشته باشیم.

درک نادرست نسل امروز از حجاب

وضعیت کنونی حجاب مطلوب نیست و صدا وسیما هم در الگوسازی موفقیتی نداشته است اما جدا از تمرکز بخشی از سیاستها برای مقابله با تحدیدها و تهدیدهای ماهواره باید در مورد ارائه و ترویج الگوهای غربی در بسته ها و فرمهای مختلف حساسیت بیشتری از سوی متولیان امر به خرج داده شود. همچنین باید بر این امر نیز واقف بود که حجاب در اسلام از یک مسئله کلی و اساسی ریشه می گیرد اما نادانی نسل امروز از معنی و ضرورت رعایت حجاب، تضادهای رفتاری موجود در این زمینه و مشخص نبودن معنی و تکلیف جوانان در مورد حجاب است که نوعی گنگی رفتار را در برابر حجاب موجب شده و هر چه زمان می گذرد با افزایش تأثیرات این گنگی در جامعه شاهد بروز مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی هستیم که باید چاره ای برای آن اندیشد.

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گزارش زینب کریمیان

