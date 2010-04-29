شوراها از رفتار حزبی و سیاسی بپرهیزند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار امروز پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز ملی شوراها در تالار وزارت کشور در جمع اعضای شورای عالی استانها و جمعی از اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور ، با بیان این مطلب افزود: رفتار حزبی و سیاسی از سوی شوراهای اسلامی شهرها ضربه سنگین و محکمی به اعتمادعمومی مردم وارد می کند.

وی ادامه داد: بهره برداری از نهاد شوراها و تلقی تحزب از آنها آفت بزرگی برای شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه لزوم آسیب شناسی و آسیب زدایی ازشوراهای شهر به چشم می خورد، افزود: باید موارد ضعف و کاستی ها را از پیکره نهادهای شوراها زدود.

نجار با بیان اینکه شوراها در اصول قانون اساسی از جمله ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند، اظهار داشت: جایگاه شوراها به منظور پیشبرد برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مشارکت مردم طراحی و پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: از مهمترین اهداف تشکیل شوراها کاهش تصدی گری، تحقق مدیریت شهری و روستایی، گرایش به سمت اصل 44 و پر رنگ کردن هر چه بیشتر نقش مردم در مسائل کشور است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه شوراها نقش بسیار مهمی در مشارکت شهروندان در مسائل کشور دارند، افزود: شوراها نهاد جمعی تصمیم گیری مبتنی بر رای مردم هستند و تشکیل شوراها نشان می دهد که دیگر جایی برای تک روی باقی نمی ماند.

نجار گفت: با تاسیس شوراها انتظار می رود کارآمدی نیروی انسانی، انسجام ملی و همبستگی بیش از پیش در جامعه رواج پیدا کند و زمینه برای تصمیم گیری مدیران محلی برای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین نهادینه کردن هنجارهای فرهنگی فراهم شود.

وی ادامه داد: اکنون در کشور 1100 شورای شهر، 37 هزار شورای روستا، 942 شورای بخش ، 112 هزار عضو شورا و 22 هزار و 500 عضو دهیاری وجود دارد که اینها همه نشان از اهمیت و اعتقاد به جایگاه ممتاز شوراها در تعمیق مبانی نظام مردم سالاری دینی، دارد.

وزیر کشور با تاکید بر ارتقای جایگاه شوراها در کشور افزود: رئیس جمهور در این زمینه گفته اند تا هر اندازه که ظرفیت در شوراها وجود داشته باشد دولت آماده واگذاری مسئولیت به آنان است.

نجار گفت: نقش موثر شوراها در برآورده ساختن خواسته های مردم است و دولت می تواند با استفاده از مشارکت شوراها اقدامات عمرانی و خدماتی وسیعی را در استانها انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه در سال همت مضاعف و کار مضاعف قرار داریم ادامه داد: شوراها باید بستر سازی لازم برای انجام فعالیت مضاعف در کشور را فراهم کرده و با شناخت و بررسی کمبودها و نیازها در حوزه های انتخابی خود راهکارهای مناسب را از طریق تهیه طرح و پیشنهادات سازنده فراهم کنند.

وزیر کشور با تاکید بر آموزش مستمر و متناسب با نیازهای اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا افزود: باید تلاش شود تا جایگاه مدیران شهرها و روستاها تثبیت شده و از تغییرات مکرر این افراد جلوگیری شود.

نجار بر ایجاد تعامل سازنده با سازمانهای دولتی و غیر دولتی و ایجاد رابطه مستمر بین مردم و دولت از سوی شوراهای اسلامی شهرها تاکید کرد و افزود: شوراهای اسلامی شهرها باید به افزایش سرمایه گذاری داخلی، انجام معماریهای اسلامی در شهرها با توجه به هویت بومی و دینی، ایجاد بسترهای لازم برای توسعه علوم و فنون، توسعه و ایمن سازی حمل و نقل عمومی و شبکه معابرو توسعه سیستم حمل و نقل ریلی و سامانه های روستایی توجه کنند.