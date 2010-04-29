خلا قانونی مانع تقویت نظام شوراها شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد آشوری صبح پنجشنبه در مراسم گرمیداشت روز شوراها که با حضور روسای شوراهای شهرهای استان در سالن برق منطقه ای بندرعباس برگزار شد، با بیان اینکه اندیشه کار شورا بر خرد جمعی استوار است، ‌افزود: اعمال هر سیاستی در حوزه های مختلف نیازمند هدفگذاری صحیح،‌ تدارک ابزار برای اجرای قانون و درک مشترک حاملان این حرکت است.

آشوری با بیان اینکه شورا نماد مردم سالاری دینی است،‌ خاطرنشان کرد: خیلی ها بر طبل ناامیدی و یاس می کوبند و کار شورایی را در کشور ناموفق بیان می کنند در حالیکه تجربه دوره های گذشته و ورود به دوره چهارم بیانگر موفقیت شوراها در کنار حکومت و ارزشگذاری به آن بوده است.

نماینده مردم بندرعباس، ‌حاجی آباد،‌ قشم و خمیر اظهار داشت: در پیش نویس برنامه پنجم بحث سپردن کارها به مردم و کوچک کردن و چالاک کردن دولت و حضور و مشارکت مردم در سیاستگذاریهای دولت از سیاستهای تبین شده دولت محسوب می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس با قبول اینکه آموزش شوراها از رضایتمندی خوبی بین اعضای شوراها برخوردار نبوده است، بیان کرد: آموزش و باور ملی و منطقه ای به عنوان رابط با درک مشترک حاملان این حرکت است.

وی شوراها را نقطه اتصال حاکمیت با لایه های مختلف جامعه عنوان کرد و افزود: جمعیت عظیمی از مردم در قالب شوراها در شهرها و روستاها ساماندهی شده اند و در قالب یک تشکل عظیم حرکت می کنند.

آشوری اذعان داشت: نگاه فراز و فرود برخی مدیران به شواها چالش جدی در روند حمایتی ایجاد کرده است و نیازمند آن هستیم که چتر حمایتی را گسترده کنیم و احساس اتکا به حاکمیت در بین شوراها بیشتر احساس شود.

تمدید دوره شوراها زمانی برای جبران کاستی شوراهاست

وی با اشاره به پیگیری های مجلس در خصوص افزایش دوره سوم شوراها بیان کرد: براینده روند تصمیم گیریها در مجلس نشانگر آن است که دو سال دیگر شورای سوم تمدید خواهد شد و تولد دوباره ای برای جبران کاستی های گذشته و حل و فصل مشکلات خواهد بود.

آشوری تصریح کرد: هیئت رئیسه مجلس با این اندیشه که نیازمند بازتولید قانون در کشور هستیم سه طرح ساماندهی قانون شوراها،‌ اصلاح قانونی انتخابات و ساماندهی امور احزاب با حضور کمیسیون های شوراها،‌ امنیت داخلی و سیاست خارجی،‌ کمیسیون حقوقی و قضایی و اجتماعی و فرهنگی امروز در مجلس جهت مشورت و بازنگری آغاز شده است.

وی با اشاره به طرح ایجاد پارلمان محلی در جهت تقویت نظام شوراها بیان کرد: نیازمند آن هستیم که برخی از اختیاراتی که در چارچوب اختیارات نمایندگان مجلس است به عهده این پارلمان محلی در جهت کمک و همیاری به شوراها تشکیل داد.