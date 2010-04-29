اختصاص 250 میلیون ریال اعتبار به ورزش شهرستان درمیان

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جعفر قدیری پیش از ظهر پنجشنبه در جمع هیئتهای ورزشی شهرستان درمیان خواستار تلاش های دوچندان در حوزه ورزش از سوی هیئت های ورزشی شد و افزود: نگاه ما نگاه توسعه نگری است و به همه شهرستان ها نیز نگاهی منشوری خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه به هیئت های ورزشی شهرستان درمیان در سال گذشته 139 میلیون ریال کمک نقدی، 50 میلیون ریال تجهیزات اداری و بیش از 270 میلیون ریال تجهیزات ورزشی کمک شده است، گفت: در بودجه سال 89، هیئت ها نباید نگران بودجه و اعتبار باشند و با تلاش دو چندان و تدوین برنامه های منظم و عملیاتی کردن این برنامه ها اعتبارات مورد نیاز را دریافت کنند.

وی خواستار افزایش آمار بیمه شده های ورزشی شد و تصریح کرد: باهمت و تلاش باید رقم 10 درصد جمعیت ورزشی در استان برسیم.

وی ادامه داد: ورزش بانوان در این شهرستان نیز نسبت به سنوات گذشته رشد قابل قبولی داشته است و باید این حرکت های مثبت استمرار داشته باشد.



مدیرکل تربیت بدنی خراسان جنوبی در خصوص استفاده از سالن های ورزشی گفت: سالن های ورزشی باید بر اساس ماده 88 برای تحقق اصل 44 قانون اساسی در اختیار مردم قرار گیرد و تصدی دولت بر آن ها به حداقل برسد.

در ادامه این جلسه مشکلات هیئت های ورزشی شهرستان درمیان مورد بررسی قرار گرفت و از سوی مدیر کل تربیت بدنی 250 میلیون ریال به صورت نقدی برای پیشرفت ورزش در این شهرستان و کمک به هیئت های ورزشی اختصاص داده شد.