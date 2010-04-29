5 فروند لنج در بوشهر در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر در گناوه، علی ابراهیم زاده ظهر پنجشنبه پس از اطفای آتش سوزی این شناورها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بعد از ظهر چهارشنبه، خدمه یک فروند موتورلنج باری، بدون درنظر گرفتن استانداردها، اقدام به روشن کردن موتور تعویض شده شناور خود بدون تست قبلی نمود که این امر باعث آتش سوزی شد.

وی افزود: روشن کردن موتور توسط خدمه باعث ایجاد جرقه و آتش سوزی در لنج و سرایت سریع حریق به قسمت های مختلف شناور و سایر لنج های موجود در انتهای خور گناوه شد.

ابراهیم زاده تصریح کرد:خطای بعدی این خدمه حضور تنها و بدون همراه بر روی شناور بود که این مورد نیز در گسترش آتش سوزی نقش موثری داشته است.

وی گفت: با شروع آتش سوزی و اطلاع از این حادثه نیروهای اداره بندر و دریانوردی گناوه به عنوان اولین اکیپ در صحنه حادثه حاضر شدند و خودروی آتش نشانی این اداره نیز شروع به اطفا اولیه حریق کرد .

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: با توجه به احتمال گسترش سریع آتش سوزی طی هماهنگی فرمانداری گناوه با سایر ارگانها، اکیپ های آتش نشانی از شهرداری گناوه و شرکت نفت با حضور در موقعیت سانحه در عملیات اطفاء همکاری نمودند.

ابراهیم زاده افزود: برای جلوگیری از سرایت آتش سوزی به داخل خور گناوه و سایر موتور لنج ها، کارکنان اداره بندر و دریانوردی گناوه با همکاری مردم اقدام به باز کردن طناب لنج ها و آزادسازی آنها کردند که نقش مهمی در مهار آتش سوزی داشت .