کمپینگ آبشار راین در کرمان در نیمه اول امسال تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سید عبدالرضا جعفری ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان فرمانداری کرمان از زیرساختهای گردشگری بخشهای کرمان، اظهار داشت: میراث فرهنگی کرمان متعهد شد کمپینگ آبشار منحصر بفرد راین را در نیمه نخست سال جاری به اتمام برساند.

وی با تاکید بر لزوم گسترش زیرساختهای گردشگری در کرمان اضافه کرد: آبشار راین یکی از مناطق گردشگری منحصر بفرد استان کرمان است که همه ساله توجه تعداد قابل توجهی از گردشگران را به خود جلب می کند.

سرپرست فرمانداری کرمان خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد اعتبار مورد نیاز در راستای راه اندازی مجتمع رفاهی، تفریحی آموزش و پرورش نیز در این محل با پیگیری مسئولان اختصاص یابد.

وی همچنین گفت: با توجه به جاذبه های روستای محی آباد نیز نمایندگان مجلس اعتبار لازم در خصوص بهسازی گلزار شهدای محی آباد را پیگیری می کنند و همچنین کلنگ ساخت مجتمع فرهنگی رفاهی محی آباد نیز در این بازدید به زمین زده شد.

جعفری با اشاره به وجود ارگ تاریخی راین، آبشار راین، طبیعت محی آباد، امامزاده جوپار و باغ شاهزاده در ماهان این مناطق را یکی از مهمترین مناطق گردشگری استان کرمان برشمرد و گفت: برخی از این محلها از نظر گردشگری در کشور منحصر بفرد هستند.